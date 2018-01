Però quin nyap de boicot a Serrat és aquest?

260x366 Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat.

La peça es titula 'Boicot contra Serrat a les xarxes socials', però el director d''El Periódico' la comparteix com "L'independentisme crida a boicotejar un documental sobre Joan Manuel Serrat a TV3". A dins, ai las!, resulta que el boicot són quatre tuits. Literalment, quatre: un, dos, tres i quatre. I, de fet, un dels usuaris deu haver tancat el seu compte, perquè Twitter ja no troba la seva pàgina. A partir d'aquí, tres observacions. La primera és que, dels quatre missatges recollits pel diari de Zeta, només un crida específicament al boicot. Els altres tres tuits, senzillament, diuen – amb graus d'educació variable– que no miraran el documental, la qual cosa em sembla una opinió que s'hauria de poder expressar sense acabar en una notícia. La segona observació és que el tuit que té més repiulades –i se suposa que si hi ha més missatges n'han escollit els més destacats– tot just en suma quinze: irrellevant, en termes d'abast. A més, és un missatge gens agressiu en el qual es demana, amb ironia, que TV3 faci documentals de Lluís Llach: "Si igualment ens han de dir que adoctrinem, fem-ho bé, no?". La tercera observació és que els tuits recollits pertanyen a persones de difícil identificació, amb pocs seguidors, i que en tot cas només es representen a ells mateixos. Dir que l'independentisme crida a boicotejar Serrat, així en genèric, per quatre tuits és una deformació interessada. És política, però no periodisme.

Com era previsible, perfils unionistes es posaven les botes al vespre repiulant la notícia d'aquest presumpte boicot. Miquel Iceta, un dels més àgils a surfejar aquestes onades, aconseguia 264 comparticions de la notícia. El mateix director del rotatiu en sumava 328 en el moment de tancar aquest 'Pareu Màquines'.

Per cert, que el documental en qüestió va fer 446.000 espectadors i un 15,1% de 'share'. Va ser el segon més vist de la temporada. Ui, sí, boicot.