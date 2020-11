La PlayStation 5 desembarca a Europa amb problemes d'estoc

El desembarcament a Europa de la PlayStation 5 arriba aquest dijous marcat per l'escassedat d'existències. El president de Sony Interactiva Entertainment, Jim Ryan, ha explicat que l'empresa treballa per poder treure's de sobre aquesta falta d'unitats disponibles. La videoconsola va arribar el 12 de novembre als Estats Units, i el fet que s'exhaurís ràpidament va fer aflorar un mercat de segona mà en què es revenien aparells a més de 1.000 dòlars, en comptes dels 499,99 dòlars que costa la versió amb lector Blu-ray d'ultra alta definició (UHD) o els 399,99 de l'edició digital. A Europa, les botigues les vendran fent la conversió 1:1, és a dir, 499,99 i 399,99 euros, respectivament.

De moment Amazon vol capitalitzar aquest moment de llançament i ha anunciat que a partir de les 13 hores d’aquest dijous acceptarà reserves per als dos models de la PlayStation 5. L'estratègia basada en la carestia per augmentar-ne la demanda ha fet que hagi aparegut PS5 Simulator, un joc gratuït d'Itch.io que emula fer un unboxing i posterior instal·lació de l'aparell per apaivagar la set dels que s'hagin quedat sense reserva. El disseny del nou aparell és responsabilitat de Mark Cerny, l'arquitecte en cap de la marca.

Aquesta cinquena consola arriba set anys després del llançament de la PS4, que en aquest temps ha aconseguit vendre 112,3 milions d'unitats. Haurà de competir amb la XboxX i la XboxS de Microsoft i la Switch de Nintendo, en el que és ja la novena generació de videojocs. La immensa majoria de títols de la seva predecessora es podran jugar a la PS5 i en molts casos es millorarà el rendiment gràfic. Una de les característiques tècniques de la consola és una unitat de disc dur d'estat sòlid (SSD), cosa que permet la transmissió de dades a més velocitat que els discos tradicionals. La capacitat és de 825 GB, dels quals 667 estan disponibles per al jugador.

La targeta gràfica AMD personalitzada permet la renderització pel sistema de traçat de raigs. Tot i que es promociona com una consola amb resolució 4K, no es tracta d'un 4K nadiu, sinó que el força a través d'un procés de reescalat. El mateix passa amb els títols que s'anuncia que correran a 60 fotogrames per segons: aquesta qualitat només es pot aconseguir jugant-hi en format físic. Sota determinades circumstàncies, la PS5 promet fins i tot 120 fotogrames per segon. En el cas de l'àudio, la consola crea efectes en 3D per a jocs més immersius.

La PS5 introdueix també un nou comandament, que substitueix el DualShock anterior. Es tracta del DualSense, que és una evolució del primer i incorpora com a gran novetat uns gallets adaptatius que poden canviar la resistència als dits del jugadors quan sigui necessari. Això permet, també, transmetre diferents sensacions depenent del tipus de terreny que trepitgi el personatge. Es mantenen la majoria de botons del model de la PS4, tot i que el botó Compartir queda rellevat per Crea2. El comandament, així mateix, incorpora un micròfon per poder parlar amb altres jugadors en línia.

Els jocs amb què es presenta la consola:

Assassin's Creed Valhalla

El dotzè episodi d’aquesta saga d’Ubisoft trasllada el jugador a l’any 873, durant una invasió (fictícia) de vikings al Regne Unit. El jugador assumeix el personatge d’Eivor, que està enmig d’un conflicte entre la Germandat d’Assassin’s i l’Orde dels Templers. El joc no innova especialment la mecànica respecte als predecessors, però sí que marca un nou salt en els gràfics.

Astro’s Playroom

Aquest joc ve preinstal·lat a las PS5 i serveix com a demo del nou comandament DualSense. Es tracta d’un joc de plataforma en 3D, amb un personatge que salta, gira i colpeja enemics mentre avança per diferents terrenys. El joc comença, a més, en l’anomenada CPU Plaza, que emula l’interior de la videoconsola.

Call of Duty: Black Ops Cold War

La cèlebre saga de jocs de disparar en primera persona arriba al seu sisè títol. És una seqüela de Call of Duty: Black Ops (2010) i alhora una preqüela de Call of Duty: Black Ops II (2012). El joc està ambientat a principis dels 80, en plena Guerra Freda, i segueix les aventures de l’agent de la CIA Russell Adler, que persegueix un espia soviètic. Fins que l’atrapi, tindrà ocasió de provar un munt d’armament. La part multijugador incorpora noves modalitats.

Demon’s Souls

El popular joc de PS3 se sotmet a un lífting i arriba ara amb versió PS5. És un joc d’acció i rol creat per Hideyata Miyazaki, que per a aquesta nova actualització ha creat noves armes i també uns objectes anomenats grans que permeten resistir els verins. Els jugadors han de superar alguns enigmes i batalles, en un joc que té en l’estil el seu gran reclam.

Godfall

Joc de rol en un món fantàstic dividit en els reialmes de Terra, Aigua i Aire. El personatge central ha d’evitar un esdeveniment apocalíptic i, per fer-ho, es pot equipar amb una de les cinc tipologies d’armes disponibles. A partir d’aquí, les qualitats del personatge i de les armes van en augment. S’hi pot jugar individualment o en grup.

Maneater

El joc que va aparèixer per a PS4 (entre d’altres) al maig arriba ara en versió PS5. El jugador controla una taurona que vol venjar-se del pescador que va desfigurar-la quan era petita i va matar la seva mare. Mentre no el troba, anirà sembrant el caos per allà on passi.