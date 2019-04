Policia i nazis: només les preposicions eren correctes

Amb permís de Ferran Adrià, permetint-me avui que desconstrueixi un titular: "Els socis de Sánchez diuen 'nazi' a la Policia". El publica 'La Razón' i aquí el tenim, sobre la taula de disseccions que intenta ser aquesta columna. Bisturí. Incisió. Extraiem "els socis de Sánchez". El subjecte de la notícia és Bildu. I els incidents que retrata –ara els posarem a la balança de vísceres– van passar al Parlament basc. Aquí el president espanyol, per dir-ho en castís cavernari, 'ni pincha ni corta'. Però com que els últims decrets del govern central han comptat amb el suport de la formació basca, en tenen prou per suggerir que el subjecte de la notícia és Sánchez, i no Bildu. Retirem ara, amb guants ensangonats, "diuen nazi". A la cambra basca hi havia membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que protestaven pel debat sobre el reconeixement a les víctimes de violència policial. És en aquest context que el parlamentari Julen Arzuaga va dir que eren "com els nazis que protestaven pels judicis de Nuremberg". El diputat, per cert, va ser expulsat.

Seguim amb l'escalpel. I extraiem "a la Policia". Doncs no. A qui li va etzibar el comentari Arzuaga eren als pocs agents presents a la sala. Alguns dels quals en representació de la bona gent del sindicat Jusapol, aquells que quan es manifesten acostuma a acompanyar-los, misteriosament, una certa tangana feixistoide. Gent que estava a un lloc sacre com un Parlament, fent amb la mà el gest d'una pistola: elogi del colpisme que quedarà impune. I que, per descomptat, cap de les portades dels diaris de Madrid –també 'El Mundo' i l''Abc' en fan tema– consignen la provocació en les seves ploraneres primeres pàgines. "Els socis de Sánchez diuen 'nazi' a la Policia", diuen. Ni el subjecte, ni el verb, ni el complement indirecte: només les preposicions eren les que tocaven.