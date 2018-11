'Polònia' es moca amb totes les banderes al ritme de l''Himne a l'alegria'

Resposta contundent del 'Polònia' a la polèmica pel gag d''El intermedio' en què Dani Mateo es va mocar amb la bandera espanyola: el programa d'aquest dijous va començar amb un gag en què diversos personatges es mocaven amb les banderes dels seus respectius països.

Just a l'inici del programa, va aparèixer a la pantalla el següent missatge: "A causa del rebombori ocasionat per un esquetx d''El intermedio' en què es va fer servir una bandera com a mocador, des d'aquest programa volem fer una crida a la concòrdia amb un himne de pau". A continuació van aparèixer els dobles de Quim Torra, Pedro Sánchez, Donald Trump, Emmanuel Macron i Angela Merkel, que es van començar a mocar, al ritme de la composició de Beethoven (que és l'himne de la Unió Europea) amb les banderes de Catalunya, Espanya, els Estats Units, França i Alemanya, respectivament.

Un cop acabada la 'interpretació' de la peça, tots cinc van marxar, però va aparèixer el líder de la CUP, Carles Riera, amb una estelada. "I perquè no sigui dit...", va dir, i tot seguit s'hi va mocar.

Aquest, però, no és el primer cop que un programa de TV3 respon a la polèmica pel gag d''El intermedio' mocant-se amb altres banderes: dilluns, a l''Està passant' (produït, igual que el 'Polònia', per Minoria Absoluta), Toni Soler va fer servir un mocador de paper amb la senyera per mocar-se.

Algunes veus a les xarxes, però, van considerar que no s'havia atrevit a fer-ho amb una bandera catalana de debò (va descartar la senyera de roba per mocar-se amb un mocador amb la bandera pintada) i que tampoc no ho havia fet amb l'estelada. El 'Polònia' hi va respondre fent totes dues coses.

Aquest gag es va emetre el mateix dia que un teatre de València va decidir cancel·lar dues actuacions de Dani Mateo arran de les pressions de l'extrema dreta. És l'última conseqüència, fins ara, del gag d''El intermedio', que també ha donat lloc a una denúncia als tribunals per part d'un sindicat policial, a un boicot d'anunciats i a amenaces contra l'humorista, entre les quals la del conseller d'Educació de Ceuta (i cosí de Mariano Rajoy) que va assegurar, segons ell en to de broma, que donaria mil euros a qui "li trenqués la cara" a Mateo. Dilluns, 'El intermedio' va demanar disculpes per l'esquetx.