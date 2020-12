Què està passant a Twitch?

Fa setmanes la presentadora d'esports del telenotícies de TV3, Marta Bosch, explicava el fitxatge de Marc Gasol per Los Angeles Lakers: "En una entrevista amb un youtuber, el petit dels Gasol ha confirmat el traspàs". La frase, aparentment inofensiva, va rebre la resposta instantània del realitzador Marc Lesan al seu compte de Twitter : "A TV3 parlen d' Ibai Llanos com un youtuber. Explica una mica el salt generacional als mitjans". La denúncia reflecteix una sensació generalitzada entre molts joves: els streamers són ficats tots al mateix sac i no reben la importància i consideració que mereixen.

Els creadors de contingut digital són un fenomen d'audiència que es compta per milions i la seva obra reformula no només la manera d'entendre l'oci dels adolescents i el paper dels mitjans tradicionals, sinó també la manera que tenen de relacionar-se entre si i amb l'actualitat. L'element vertebrador del moviment és Twitch, la plataforma on es troben i el fortí d'una generació de comunicadors nascuda a internet.

Què és Twitch?

El lloc de trobada dels adolescents

Definició fàcil: és una plataforma de streaming on tothom que ho vulgui pot emetre en directe. Una bona part d'aquestes emissions són de persones que es graven jugant a videojocs, perquè aquí l'entorn gamer és hegemònic. Però l'oferta és àmplia: hi ha streamers de música, cuina, llibres o esports.



L'embrió és Justin TV, una web que va néixer el 2007 i que permetia l'emissió de vídeos en temps real. Twitch va aparèixer quatre anys després com una subdivisió enfocada específicament als videojocs. L'agost del 2014 va ser comprada per Amazon per 970 milions de dòlars. Si Google tenia YouTube, Jeff Bezos es va quedar Twitch.

651x366 Rubius al seu canal de Twitch / Twitch Rubius al seu canal de Twitch / Twitch

Qui hi ha a Twitch?

Hi ha milions i milions de persones

La mitjana d'espectadors ha arribat a ser de 2,5 milions al dia i el mes d'abril passant van sumar quasi 1.800 milions d'hores vistes, que és la seva vara de mesurar audiències. L'edat mitjana del consumidor se situa entre els 15 i els 25 anys, agafant com a referència la franja de la majoria de jugadors d' eSports.



Tenir una segmentació tan marcada fa que entre les anteriors generacions no es conegui ni què és Twitch, ni per què serveix i molt menys com s'ho fa per aconseguir els pics d'audiència milionaris que presenta cada mes. El confinament ha fet esclatar la plataforma a l'Estat, on ha augmentat l'audiència un 75%.

Per què T witch, si ja existia Y ouTube ?

Els nous comunicadors són aquí

Està enfocat exclusivament al directe, tot al contrari que la plataforma de Google, que se centra en vídeos que no acostumen a superar els deu minuts. Twitch està pensat per veure continguts i comentar-los al moment, i per això hi té molta importància el xat. "La gent que entra a Twitch és per estar-s'hi, com a mínim, un parell d'hores", explica David Buxarrais, creador de continguts i un dels impulsors de CreadorsTv, una plataforma que agrupa els usuaris en català. És un enfocament diametralment oposat a les tendències de xarxes socials com TikTok i Instagram, on primen els clips curts i de digestió fàcil. "La gent que es guanya la vida professionalment a Twitch es pot estar vuit hores al dia en directe", diu Buxarrais.

YouTube es cansa de la ‘generació Rubius’

651x366 Una partida en directe amb Ibai, Kun Agüero i Thibaut Courtois / Twitch Una partida en directe amb Ibai, Kun Agüero i Thibaut Courtois / Twitch

Quines són les seves estrelles?

Ibai Llanos, el gran referent

Els canals més populars són els dels creadors que combinen el vídeo de YouTube amb el directe a Twitch. Això implica que els clàssics del gènere també hi regnin: Rubius (7,4 milions de seguidors), Auronplay (6,2 milions) i TheGrefg (5,2 milions).



Els últims tres anys ha sorgit una estrella que ha aconseguit traspassar el públic gamer i arribar a ser conegut fora de la plataforma: Ibai Llanos. "És un comunicador enorme, diu i fa les coses d'una manera que encaixa amb la gent i s'hi poden identificar", explica Marc Lesan, que en destaca la barreja d' influencer, narrador i presentador: "És una navalla suïssa de la comunicació". Amb més de 4 milions de seguidors, l' Ibai ha guanyat el premi de millor streamer de l'any a escala internacional i és, segons un estudi fet als Estats Units, el tercer del món que més diners guanya a Twitch. Els seus ingressos superen el milió d'euros.

651x366 Marc Gasol entrevistat per Artau Pascual al canal 'Esmaixada.cat' / Twitch Marc Gasol entrevistat per Artau Pascual al canal 'Esmaixada.cat' / Twitch

Per què s'hi acosten els famosos?

C. Tangana, Ricky Rubio, Kun Agüero

L'auge de la plataforma és magnètic per a estrelles de l'esport i la música, que no dubten en concedir entrevistes exclusives amb streamers o aparèixer jugant a videojocs a les seves emissions.



El rei torna a ser l' Ibai, que comparteix partides amb Kun Agüero, Thibaut Courtois i Neymar Jr i que ha fet entrevistes a C. Tangana, Ricky Rubio o la ja esmentada a Marc Gasol. El pivot de Sant Boi també va ser entrevistat per un canal de Twitch en català, Esmaixada.cat. "Twitch i les plataformes d e streaming aporten uns estímuls diferents", explica Artau Pascual, responsable de la trobada amb Gasol: "Anant a aquestes plataformes troben un punt innovador que els ajuda a deixar-se anar", explica. Pot ser una tendència que es consolidi? De moment el jugador de bàsquet ja ha avisat que li agrada "molt més" fer entrevistes amb streamers que no pas amb mitjans tradicionals.



Famosos a banda, la proliferació de canals a Twitch és mundial. La NBA hi té un canal i aquest mateix dimarts l'ha obert el Barça. Donald Trump en tenia, però li van suspendre.

Hi ha escena en català?

Construint una comunitat

"Amb el confinament Twitch va créixer moltíssim a Catalunya, hi va haver moments de vint nous canals al dia", explica David Buxarrais. CreadorsTv, un projecte nascut el 2019 entre gent de diverses comunitats de creadors de contingut, recull l'escena streamer en català: "Ha estat un procés molt lent, però hem pogut veure com la plataforma creixia", explica Buxarrais, Dev .Id, en la seva faceta de streamer. La intenció és visibilitzar que hi ha gent fent contingut en català a Twitch i donar-se suport els uns als altres. "Volem construir comunitat", assegura el seu impulsor. Actualment CreadorsTv té identificats la gran majoria de creadors en català, que sumen més de 260 canals.