RAC1 renova el liderat en un EGM amb dades a la baixa a la ràdio catalana

Després de l'efervescència de la ràdio en català durant la passada temporada, que va marcar el seu millor curs històric, l'EGM d'avui fa baixar l'escuma fins a dades del 2016. RAC1 revalida la seva posició de ràdio més escoltada, amb 865.000 oients, que suposa una caiguda d'un 10% respecte als 961.000 que tenia fa un any. Catalunya Ràdio també baixa, en aquest cas un 11,2%, ja que passa des de 698.000 seguidors fins a 620.000.

El programa més escoltat de la ràdio a Catalunya és 'El món a RAC1', amb 644.000 fidels (en tenia 729.000 fa un any), seguit d''El matí de Catalunya Ràdio', amb una caiguda molt més suau, ja que els 498.000 oients que aconsegueix estan en línia amb els 507.000 de fa un any.

A l'emissora del grup Godó, només un programa s'escapa de la tendència negativa entre setmana: el 'Tu diràs', que puja des dels 119.000 fins als 121.000. En canvi baixa 'La competència' (perd 30.000 seguidors i es queda en 237.000, tot i que segueix sent un gran puntal per a l'emissora) i també ho fa 'La segona hora', que de 190.000 oients aterra en els 136.000 (un 28,4% menys). A la franja del migdia, pateixen tant el 'Primer toc' (de 101.000 a 73.000) com el 'Tot és possible' (de 96.000 a 69.000). El mateix passa a la tarda, amb els descensos del 'Versió RAC1' (223.000 dels 306.000 que tenia), 'Islàndia' (el que acusa la caiguda més suau de la franja, passant dels 157.000 als 123.000) i el 'No ho sé' (de 129.000 a 99.000).

En el cas de l'emissora pública, el 'Catalunya migdia' fa el seu rècord amb 152.000 fidels (en tenia 141.000 fa un any) i aconsegueix trencar el liderat de RAC1 entre les tres i les quatre del migdia. El 'Popap' també aconsegueix pujar, en aquest cas dels 72.000 als 78.000 seguidors (per bé que encara té lluny el seu rival de 'La segona hora'). A la tarda, caiguda important de 'L'estat de gràcia' (que havia obtingut el seu millor registre un any enrere, amb 144.000 seguidors, i ara es queda en 93.000, una xifra que, amb tot, millora des dels 77.000 que tenia a l'última onada de l'EGM, al juny). El 'Tot costa' cau dels 98.000 als 88.000, el 'Catalunya vespre' perd 10.000 oients fins als 73.000 i 'El club de la mitjanit' és qui acusa el descens més lleu, ja que els 69.000 obtinguts estan en línia dels 71.000 que marcava un any enrere.

La resta d'emissores del grup tenen comportaments dispars. ICat Fm obté els millors resultats des que va tornar a les ones, amb 22.000 oients que quasi doblen els 13.000 que tenia un any enrere. En canvi, Catalunya Música pateix una caiguda des des 37.000 fins als 20.000. Pel que fa a Catalunya Informació, passa de 124.000 a 108.000.

El 'Via lliure' s'imposa

En la batalla del cap de setmana, RAC1 aconsegueix millorar els resultats del seu magazín matinal. El 'Via lliure' de Xavi Bundó puja tant els dissabtes (de 467.000 a 508.000) com els diumenges (360.000 a 457.000). Uns metres més enllà de la Diagonal, a Catalunya Ràdio, Roger Escapa signa un debut agredolç com a director i presentador d''El suplement': els dissabtes baixa de 638.000 a 343.000. S'ha de tenir en compte, però, que la dada d'origen era el rècord històric del programa i molt disparada respecte als registres habituals: si es compara amb l'última onada, la caiguda és molt més suau, ja que al juny va marcar 380.000 seguidors. I el consol el té el diumenge, quan eleva el llistó del programa dels 367.000 als 371.000, el millor resultat des de la tercera onada del 2015.

En en cas del 'Tot gira' de Catalunya Ràdio, també li passa que puja els diumenges (de 147.000 a 167.000) però baixa els dissabtes (de 223.000 a 144.000). Mentrestant, a RAC1, el 'Superesports' del diumenge perd 11.000 seguidors, fins als 180.000, mentre que el del dissabte obté 114.000 oients i queda lluny del registre de 224.000 oients que, un any enrere i a la mateixa franja –però amb un parell d'hores més– aconseguia el 'Rac1ncentrat'.

La SER, a distància

La SER continua com a ràdio més escoltada a Espanya, però a Catalunya no retalla distàncies amb RAC1 i Catalunya Ràdio. Els 329.000 oients aconseguits aquest novembre contrasten amb els 391.000 que tenien fa un any i suposa perdre el 15,9% de la base de seguidors. Ara bé, és un bronze que manté amb comoditat, ja que la quarta emissora, la Cope, està bastant lluny distància (223.000 fidels) i Onda Cero es queda en 136.000.

L'EGM no donarà dades del programa de Josep Cuní a la nova marca SER Catalunya fins a la propera onada, a l'abril. L'espai 'Hoy por hoy' ha registrat 198.000 oïdors, un 14,7% menys dels 232.000 que tenia ara fa un any.