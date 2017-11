RAC1 torna a fer rècord històric amb 961.000 oients

"Hem fet el cim", deia aquest dijous, a les 8.00 h, Jordi Basté. El presentador d''El món a RAC1' qualificava d'aquesta manera l'excel·lent resultat obtingut per RAC1 en la tercera onada del 2017 de l'Estudi General de Mitjans (EGM), que s'ha fet públic aquest matí: la ràdio privada ha obtingut 961.000 oients, el millor registre històric per a una ràdio a Catalunya. Aquestes xifres suposen un increment de 163.000 oients respecte a l'any passat, i milloren en 103.000 persones l'anterior màxim històric, assolit a l'abril amb 858.000 seguidors.

També Catalunya Ràdio ha batut el seu rècord històric, amb 698.000 oients. L'emissora pública guanya 141.000 seguidors respecte a la mateixa onada del 2016, i percentualment és la ràdio que més creix en aquests 12 mesos, amb un increment del 25%. Ara bé, la distància respecte a RAC1, que fa un any era de 241.000 persones, s'eixampla ara fins a les 263.000.

Sumant només els resultats de les dues principals emissores, la ràdio en català arriba a 1.659.000 oients diaris, una xifra mai assolida fins ara. La tercera emissora més escoltada a Catalunya és la SER, amb 391.000 oients, i la quarta, la Cope, que en té 214.000.

'El món a RAC1' es manté com el programa de ràdio més escoltat a Catalunya, i ho fa també amb la millor marca que ha obtingut mai un espai radiofònic en aquest país: ha aconseguit 729.000 oients diaris, 69.000 més que l'anterior rècord (obtingut a l'abril) i 149.000 més que fa un any. Aquest programa aconsegueix també l'hora més escoltada de la història de la ràdio a Catalunya, amb 416.000 oients diaris de 8.00 h a 9.00 h del matí.

El seu principal rival, 'El matí de Catalunya Ràdio', se situa en 507.000 oients, 59.000 més que en la tercera onada del 2016. A l'emissora pública, però, s'hi produeix un fet insòlit: 'El suplement', que presenta Ricard Ustrell els caps de setmana, obté 638.000 oients i es converteix en el programa més escoltat de l'emissora -i en el segon en el conjunt de Catalunya-, per davant d''El matí de Catalunya Ràdio'.

Al migdia, 'La competència', de RAC1, obté la millor marca fins ara, amb 267.000 oients (60.000 més que fa un any) i 'La segona hora' arriba a 190.000 (+44.000). Mentrestant, a la pública, 'Popap' té 72.000 seguidors (+13.000).

El 'Catalunya migdia', de Catalunya Ràdio, reuneix 141.000 oients (+31.000), mentre que el '14/15' i l'esportiu '100 metres' en sumen, a RAC1, 101.000 (+23.000), el seu millor registre fins ara. També fa rècord el 'Tot és possible', que aporta a la privada 96.000 seguidors (+34.000).

A la franja de tarda, el 'Versió RAC1' supera novament el seu rècord històric en enfilar-se fins als 306.000 oients diaris, i gairebé dobla la xifra de fa un any, quan en tenia 164.000. A la mateixa hora, l''Estat de Gràcia' aconsegueix, a Catalunya Ràdio, 144.000 seguidors, xifra que també multiplica gairebé per dos els 73.000 de fa un any i fa que el programa aconsegueixi així un nou rècord.

Per la seva banda, 'Islàndia' aconsegueix 157.000 oients cada vespre (+47.000) i s'imposa al 'Tot costa', de Catalunya Ràdio, que passa dels 57.000 oients de l'any passat als 98.000 actuals. I Agnès Marquès debuta al capdavant del 'No ho sé' amb la millor dada històrica del programa, 129.000 oients (+43.000), pels 83.000 que obté el 'Catalunya vespre', que en guanya 23.000. Pel que fa als espais esportius nocturns, el 'Tu diràs' obté 119.000 seguidors (+3.000), mentre que 'El club de la mitjanit' es queda amb 71.000 (-7.000).

Els caps de setmana, 'El suplement', de Catalunya Ràdio, s'imposa tant els dissabtes, amb un rècord històric de 638.000 oients (366.000 més que fa un any), com els diumenges, amb 367.000 seguidors (+177.000). El 'Via lliure', de RAC1, obté també la seva millor marca tant els dissabtes, amb 467.000 oients (+72.000), com els diumenges, en què pràcticament empata amb el seu rival, ja que aconsegueix 360.000 seguidors (+25.000).

A la tarda, el 'Tot gira', de Catalunya Ràdio, té 223.000 oients els dissabtes (+149.000) i 147.000 els diumenges (-49.000). A RAC1, el 'Rac1ncentrat' aconsegueix 224.000 seguidors (+1.000), i el 'Superdiumenge', 191.000 (-45.000). En conjunt, l'emissora pública és la més escoltada els dissabtes, però RAC1 s'imposa els diumenges.