RTVE tem no poder emetre els Jocs de Tòquio per falta de pressupost

260x366 L'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, en una imatge d'arxiu L'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, en una imatge d'arxiu

L'administradora provisional única de Radiotelevisió Espanyola, Rosa María Mateo, ha reconegut el risc que, per primera vegada en la seva història, la corporació pública estatal no pugui retransmetre uns Jocs Olímpics, concretament els que s'han de celebrar a Tòquio l'any que ve. Per aquest motiu, Mateo ha demanat al govern espanyol col·laboració per garantir el pressupost necessari per adquirir els drets de la cita olímpica, ja que, tal com explica en una resposta escrita a una pregunta de la diputada del PP Macarena Montesinos, els comptes de RTVE actualment en vigor són una pròrroga dels del 2018 i no inclouen una partida específica per a aquesta finalitat.

Segons Mateo, l'emissió dels Jocs de Tòquio és un assumpte "prioritari" per a RTVE, que està posant "tots els esforços necessaris" per aconseguir-ho.

El juny del 2015 el grup nord-americà Discovery Communications va comprar, per 1.300 milions d'euros, els drets d'emissió per a tot Europa dels Jocs del 2020 i el 2024. Per tant, si RTVE vol emetre'ls, haurà d'arribar a un acord amb aquesta companyia. Segons l'administradora única, la corporació està negociant "de manera intensa i sense descans" amb Discovery i té la confiança "de trobar un resultat satisfactori per a tothom".

Per aconseguir els diners necessaris per a aquesta adquisició, Mateo explica que s'ha posat en contacte amb els ministres d'Hisenda, María Jesús Montero, i d'Esports, José Guirao, i que també ha enviat una carta al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per expressar-li "la importància i la rellevància que tenen els Jocs Olímpics per als espanyols i per a tots els ciutadans que viuen al país". "En aquesta carta li he exposat al president que, si no oferim per la televisió pública els Jocs de Tòquio, seria la primera vegada en la història que RTVE no retransmetria aquesta important cita esportiva", explica Mateo en la seva resposta parlamentària. Segons diu, encara està a l'espera d'una resposta des de la Moncloa.

Fa tres mesos, un directiu de la televisió pública va explicar al diari 'El País' que la corporació necessitava "entre 50 i 60 milions addicionals" per poder comprar els Jocs de Tòquio, i lamentava que RTVE i la televisió belga eren les úniques corporacions públiques europees que encara no havien arribat a un acord amb Discovery per poder emetre la competició.