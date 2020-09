'La Razón' trenca amb Rajoy

La premsa escrita madrilenya conservadora forma una mena de triumvirat on cadascun dels actors s'havia especialitzat en un públic concret. El Mundo, el més gran de tots, era el diari del sector més liberal i agressiu, organitzat políticament al voltant del PP madrileny a l'època d'Esperanza Aguirre, pròxim a la FAES de José María Aznar i que, després d'haver-se acostat als Ciutadans d'Albert Rivera, ara té en Cayetana Álvarez de Toledo el representant més insigne. L' Abc, el diari centenari que té entre les seves portades més ignominioses la que felicitava l'aniversari de Hitler, representava el conservadorisme catòlic i monàrquic tradicional, perquè abans que del PP són reialistes, i no ha renegat del franquisme, amb posicions que podrien ser representades per gent com Jaime Mayor Oreja, Jorge Fernández Díaz i Alberto Ruiz Gallardón. El problema és que amb la irrupció de Vox el seu públic s'ha distanciat del PP i és més pròxim a les posicions retrògrades de l'extrema dreta.

El tercer en discòrdia era un diari de capital català (Planeta) i dirigit pel barceloní Francisco Marhuenda. Aquest diari era l'exponent del rajoyisme i ha sigut la capçalera més pròxima a la direcció del partit en el període 2004-2018. Així, quan El Mundo i l' Abc atacaven Rajoy per massa moderat, apareixia el diari català per defensar-lo. Però això s'ha acabat aquest dimecres, 9 de setembre del 2020, obrint l'edició amb el titular següent: "El PP trenca amb Rajoy: 'No es feia res sense que ho sabés'". I a dins s'explica amb tot luxe de detalls com el PP actual intenta trencar qualsevol vincle amb l'etapa anterior. El que no diuen, però se sobreentén, és que qui ha trencat amb Rajoy no és només el PP de Casado, sinó també La Razón de Marhuenda.