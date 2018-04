'La Razón' fa de ventríloc amb els presos

260x366 La Razón La Razón

L'incansable José Luis Moreno ja deu estar preparant la demanda per intrusisme contra el diari 'La Razón', que es despenja aquest dilluns obrint primera pàgina així: “Els presos demanen una solució immediata perquè «Puigdemont els manté a presó»”. És un titular forjat a partir de fonts anònimes i que, per tant, cal atribuir-li la mateixa credibilitat que té el diari en les qüestions relacionades amb el sobiranisme: zero. ¿De debò algú creu que els presos, de qui anem sentint consignes en tuits, cartes i articles als diaris, estan sostenint aquesta tesi? Un avantatge d'emparar-se en les fonts anònimes és que, òbviament, ningú et corregirà després. Però si 'La Razón' vol que de debò creguem que els presos la trien com a mitjà d'expressió per deixar anar un missatge així, haurà d'identificar les fonts. Si no, cal pensar que ha distorsionat el missatge dels seus entrevistats a conveniència. En el millor dels casos.

Obrir amb aquest tema de (re)creació els permetia minimitzar la massiva manifestació d'ahir —una indiscutible notícia, en oposició al seu constructe de ventríloc—, a la qual en portada li dediquen una fotografia minúscula de pla ben tancat, amb l'objectiu vergonyosament clamorós que no s'apreciï la riuada de gent. També a 'El Mundo' opten per una imatge de Lil·liput, que així mateix evita mostrar l'èxit de la convocatòria. “UGT i CCOO assumeixen la doctrina separatista: «Espanya viu una involució democràtica»”, titulen en portada.

La involució democràtica, esclar, assenyala els mitjans de l'Estat. Perquè un dels drets contra el qual atempten és el de rebre informació objectiva i veraç. Amaguen a les seves imatges centenars de milers de sobiranistes que es manifesten i, d'un cop d'escombra, els envien sota l'estora. ¿No és això també involució democràtica?