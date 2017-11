‘Reggaeton’, boleros i òpera, al tretzè disc de La Marató

“Volem que al disc de La Marató tothom hi trobi la seva cançó”. Amb aquesta declaració de principis, el director del disc solidari, Àngel Lacalle, presentava aquest dijous al migdia la tretzena edició del CD, que conté 19 temes i que, amb aquesta voluntat de ser al màxim d’inclusiu possible, incorpora estils musicals que fins ara n’havien quedat al marge, com el 'reggaeton'. Lacalle reconeix que es tracta d’un gènere polèmic pel contingut masclista de moltes de les seves lletres, però defensa l’elecció del tema 'He llorado como un niño', del català Juan Magán, perquè fuig d’aquest tòpic. Per acabar de “capgirar” la situació, el tema l’interpreta una dona, la malaguenya Ana Mena, que a més el canta en català.

A continuació d’aquesta cançó, clarament orientada al públic jove, el disc presenta un 'medley' de tres boleros i un txa-txa-txa, uns gèneres que fins ara tampoc no havien tingut cabuda al CD de La Marató i que “formen part de la banda sonora de la gent gran”. Clàssics internacionals com 'Volare', 'Dolce vita' (interpretat en català pel mateix Ryan Paris que el va popularitzar a principis dels 80) o 'Baila morena'; èxits de la música catalana com 'Compta amb mi' i 'Envia’m un àngel', i l’èpica ària 'Nessun dorma' de l’òpera 'Turandot', de Puccini, també formen part del disc. “Tenim tots els gèneres: gòspel, swing, lírica...”, subratlla Lacalle.

Com és habitual, totes les cançons apareixen al disc en versió catalana, però per primera vegada tots els temes escrits originàriament en una altra llengua s’han adaptat al català per incloure’ls al CD. A més, dels 33 artistes que han participat en els enregistraments, 11 no havien cantat mai abans en català. Pel que fa a la selecció d’intèrprets, és tan eclèctica com la de gèneres musicals: comparteixen disc joves cantants poc coneguts pel gran públic, grups catalans consolidats, artistes procedents de la resta de l’Estat i alguna estrella internacional.

El disc de La Marató es posarà a la venda exclusivament el diumenge 3 de desembre amb tots els diaris editats a Catalunya, entre els quals l’ARA, i tindrà un preu de 10 euros, que es destinaran al marcador de La Marató, que se celebrarà el 17 de desembre i es dedicarà a les malalties infeccioses. S’han editat 200.000 còpies del disc que, si s’esgoten (com sol passar), permetran que aquest CD es mantingui com el més venut de l’any a Espanya i el més venut del món en un sol dia. A més, sumant-hi les 12 edicions anteriors, se superarien els 2 milions d’unitats venudes des del 2005. Com els últims anys, el disc es podrà adquirir també en format digital a iTunes, pel mateix preu, a partir del dia 3.

Els temes del disc de La Marató

'Música'. Pastora Soler, David DeMaría, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya

'Music', John Miles

'Puc estimar-te'. Joan Rovira

'I’d love you to want me', Lobo

'No seràs el meu heroi'. Funambulista, Joan Masdéu, Salva Racero, Andrés Suárez

'Hero', Family of the Year

'A dalt'. Vic Mirallas, Messengers

'High', Lighthouse Family

'Mil nits en vetlla'. Blaumut

'Nights in white satin', The Moody Blues

'Balla la vida'. Hora de Joglar

'Baila morena', Zucchero

'Tan bé amb mi'. Love of Lesbian

'Close to me', The Cure

'Envia’m un àngel'. Lamari (Chambao)

'Envia’m un àngel', Sau

'Vencerem'. India Martínez, Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu

'Nessun dorma', Giacomo Puccini

'La meva defensa'. Sweet California

'Stitches', Shawn Mendes

'Volare'. Buhos

'Volare', Domenico Modugno

'Dolce Vita'. Ryan Paris

'Els rius del món'. Sara Terraza, Wom, Funkystep & The Sey Sisters

'Many rivers to cross', Jimmy Cliff

'Pas a pas'. Tildo Muxart

'Catch & release', Matt Simons

'Quan t’enyoro'. Saidax, Saltors

'When I need you', Albert Hammond

'Compta amb mi'. The Hanfris Quartet

'Compta amb mi', Txarango

'Jo plorava'. Ana Mena

'He llorado como un niño', Juan Magán

'Tres boleros i un txa-txa-txa'. Lucrecia, Llorenç Santamaria, Alice & The Wonders, Patxi Leiva, Clara Peya

'Bésame mucho', Consuelo Velázquez; 'Perfidia' i 'Frenesí', Alberto Domínguez; 'Sabor a mí', Álvaro Carrillo (medley)

'Kiss from a rose'. Xarim Aresté (instrumental)

'Kiss from a rose', Seal