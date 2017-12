Ricard Ustrell s’acomiada aquest dissabte del ‘Preguntes freqüents’

Ha sigut una de les preguntes més repetides pels espectadors de TV3 des que l’ARA ho va avançar el 10 de novembre: “Per què plega Ricard Ustrell?” La resposta és senzilla. “Vaig signar per quatre mesos, o sigui que el contracte s’acaba ara”, explica a l’ARA el presentador i director de Preguntes freqüents, que aquest dissabte s’acomiada del programa. De fet, diu, “la notícia” no és que ell hagi decidit deixar el programa, sinó que TV3 tingui intenció de mantenir-lo a la graella després de Nadal. Efectivament, la televisió pública només havia contractat l’espai de debat per a un trimestre, però segons va explicar al setembre el director de la cadena, Vicent Sanchis, la intenció era que seguís fins a final de temporada, tot i que “condicionat a l’èxit que tingués”.

I l’èxit ha sigut evident: Preguntes freqüents ha sigut un dels formats revelació d’aquest inici de curs televisiu i ha aconseguit situar els 15 programes emesos com a líders de la seva franja el dissabte a la nit. El 7 d’octubre va arribar a ser l’espai més vist del dia, amb 556.000 espectadors i un 22,5% de quota de pantalla, el seu millor resultat de la temporada. De mitjana, el programa ha tingut 407.000 seguidors i un share del 17%, clarament per sobre del 14,3% que ha assolit TV3 des del setembre fins ara. La Sexta noche, que per horari i temàtica és el seu rival més directe, ha obtingut en el mateix període una quota del 10% a Catalunya, amb 180.000 espectadors.

“És una barbaritat. No ens esperàvem que anés tan bé, i crec que la cadena tampoc”, reconeix Ustrell, que considera que hi ha hagut tres factors que, combinats, han ajudat a fer triomfar el programa: el moment polític, el fet que hi havia “un forat a la graella de TV3” que Preguntes freqüents ha sabut omplir, i que han “caigut en gràcia”. Segons el presentador, de 27 anys, aquest format era “un projecte arriscat”, però els bons resultats obtinguts han de ser “una lliçó” per a la televisió pública, que “s’ha d’atrevir a posar cares noves i joves”.

Lògicament, l’entrega de dissabte tindrà com a “plat principal” la política, amb l’anàlisi dels resultats electorals, tot i que Ustrell avança que es tocaran també altres temes. Quan es va presentar el programa, a finals d’estiu, el conductor afirmava que Preguntes freqüents no seria un programa sobre política, sinó que hi tindria cabuda qualsevol aspecte de l’actualitat. A l’hora de la veritat, però, la política hi ha sigut gairebé omnipresent. “En un altre context hauria fet un programa diferent. M’ha cansat una mica parlar tant de política”, diu el presentador.

La renovació, en l’aire

Ustrell, doncs, s’acomiadarà de l’espai de debat que presenta des del 9 de setembre. “Em sap greu, esclar: és una cosa que hem creat del no-res, i em sento una mica pare de tot plegat. Però tinc feina, i el meu compromís és amb Catalunya Ràdio”, diu, en referència a El suplement, el magazín dels caps de setmana de l’emissora pública, que presenta ell i que, per horaris, és difícil de combinar amb un espai de televisió que s’emet en directe els dissabtes a la nit. En tot cas, el periodista subratlla que el comiat d’avui no serà un adeu definitiu als platós de televisió. “El meu món és la ràdio, però la tele no és una etapa passada. Amb aquest projecte m’ho he passat molt bé, he après moltíssimes coses”, explica.

En principi, Preguntes freqüents tornarà a TV3 el 13 de gener, amb Maiol Roger com a presentador. L’actual cap de Política de l’ARA ja col·laborava regularment amb el programa, i està previst que n’agafi les regnes després de la marxa d’Ustrell. Ara bé, les dificultats econòmiques que viu la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) poden frustrar la continuïtat de l’espai. L’ens públic calcula que la modificació de la llei de l’IVA aprovada el mes passat tindrà un impacte negatiu de 20,4 milions d’euros anuals sobre el seu pressupost, i a més els ingressos per publicitat durant el 2017 hauran estat uns 10 milions inferiors als previstos, de manera que les arques de la Corporació afrontaran l’any que ve una situació molt delicada. Cal tenir en compte, a més, que per finançar la posada en marxa de Preguntes freqüents i d’ Està passant, la CCMA va demanar una aportació extraordinària de 7,5 milions d’euros al departament d’Economia, que només li va concedir 3,5 milions. La cadena manté la voluntat de renovar el programa, però en aquestes condicions la seva viabilitat és complicada. La decisió s’hauria de prendre durant els pròxims dies.