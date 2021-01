El periodista Joan Roura, premiat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya

El periodista de TV3 Joan Roura ha estat reconegut per l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) amb una menció especial en el marc del Premi Solidaritat, que ha rebut l’Associació In Via. Roura, redactor d’internacional dels serveis informatius de TV3, especialitzat en l'Orient Mitjà, ha cobert com a enviat especial els conflictes de la regió des dels anys 80.

El president de l'IDHC, David Bondia, ha assenyalat que les cròniques de Roura tenen "una sensibilitat especial per abordar les realitats de les víctimes invisibles que s’amaguen darrere dels conflictes". Des del 1998 l'IDHC reconeix també amb la menció especial Mitjans de Comunicació tant mitjans com professionals que, en l’exercici de la seva tasca divulgativa i informadora, aborden d’una manera clara i decidida la defensa, protecció i promoció dels drets humans.

A banda del premi rebut per Roura, avui la CCMA també ha vist reconeguda la seva feina amb el Premi Civisme, que el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha atorgat als programes Primera línia (TV3) i El suplement (Catalunya Ràdio).