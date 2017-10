Ryan Murphy aposta per un repartiment transgènere

Conegut per ser un defensor dels drets de la comunitat LGTBI, Ryan Murphy ha fet un salt endavant en la història de la televisió confeccionant el repartiment amb més intèrprets transgènere que hi ha hagut mai. Pose, la nova producció del creador de Glee i Nip/Tuck, s’ambienta en la Nova York de començaments dels anys 80, una ciutat que és testimoni de l’ascensió de Donald Trump com a personatge públic però que també viu el naixement de la cultura dels balls i les desfilades entre la comunitat gai.

Després d’un llarg procés de selecció, que ha durat sis mesos, el repartiment estarà format per cinc actrius transsexuals: MJ Rodriguez, Indya Moore, Dominique Jackson, Hailie Sahar i Angelica Ross. A més, a l’equip creatiu de la sèrie també hi haurà Our Lady J, guionista i productora de Transparent, i Janet Mock, activista pels drets de les persones transgènere. La sèrie es començarà a rodar el mes que ve a Nova York i s’emetrà a partir del 2018.