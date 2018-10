Santi Millán protagonitzarà la segona temporada de 'Benvinguts a la família'

Santi Millán serà el Manu, l'exmarit de l'Àngela (Melani Olivares), en la segona temporada de 'Benvinguts a la família', que TV3 va començar a rodar l'1 d'octubre i que té previst estrenar a principis de l'any que ve. Fonts de la cadena han confirmat a l'ARA el fitxatge de l'actor, que donarà vida al personatge que servirà de motor de la trama dels nous capítols.

Tot i que fa deu anys que havia desaparegut i ni la seva exdona ni els seus fills no n'havien sabut res més, ara el Manu torna per demanar-los ajuda: una família d'estafadors, encapçalada per la Teresa, una examant, l'acusa d'haver-los robat un anell molt valuós. Ell assegura que és innocent, i la seva antiga família mirarà d'ajudar-lo. Això els farà viure tota mena de peripècies.

D'aquesta manera, Millán tornarà a TV3 gairebé quatre anys després d' haver-hi presentat 'El mur', un programa en què ajudava sis persones a preparar-se per córrer una marató. Durant els últims anys, però, la seva carrera professional ha estat vinculada especialment al grup Mediaset, on ha protagonitzat sèries com 'Chiringuito de Pepe' (2014-2016) i 'Frágiles' (2012-2013) i ha presentat 'Got talent España' (des del 2016) i ' Mi madre cocina mejor que la tuya' (aquest estiu). Els últims mesos ha rodat també 'El pueblo', una nova comèdia que s'estrenarà a Telecinco l'any vinent.