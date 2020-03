La Setmana de les Dones marca la programació de TV3 i RTVE

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, TV3 i RTVE han preparat una programació especial que s’estendrà des d’avui fins al 8 de març, dia de la celebració. En el cas de la televisió pública catalana, el feminisme serà l’eix dels seus continguts principals. El Sense ficció del dimarts 3 de març emetrà el documental El mirall andorrà, un treball que explica com Andorra, juntament amb Malta, és l’últim país europeu que encara no ha despenalitzat la interrupció voluntària de l’embaràs. El programa anirà acompanyat d’un especial de Món centrat tant en l’avortament en el tardofranquisme com en les recents reaccions antiavortistes sorgides en diverses parts del planeta. L’espai del Quatre gats dedicarà dues emissions -la del 5 de març i la del 12- a continguts centrats en les dones. D’aquesta manera, el programa de Ricard Ustrell parlarà de futbol femení, però també de les dones en la política. Per a aquesta última qüestió, el Quatre gats comptarà amb Manuela Carmena, exalcaldessa de Madrid; Uxue Barkos, expresidenta de Navarra, i Teresa Rodríguez, líder de Podem a Andalusia. Un altre dels espais que també se suma a la iniciativa és el 30 minuts, que el 8 de març oferirà el reportatge Mama Congo. Dones al cor d’Àfrica, centrat en la lluita feminista que es viu al país.

Els continguts especials també estaran presents en les programacions de Catalunya Ràdio: el programa Les dones i els dies, presentat per Montse Virgili, ha preparat una activitat oberta al públic a la llibreria La Carbonera de Barcelona que s’emetrà el 8 de març.

Pel que fa a RTVE, els continguts especials es concentraran a La 2. El dijous 5 de març la segona cadena de la pública espanyola estrenarà Mujeres en La 2, una sèrie documental protagonitzada per dones destacades que explicaran què significa dedicar-se a determinades professions. Entre les participants hi ha les actrius Julieta Serrano i Bárbara Lennie, les investigadores Flora de Pablo i Marisol Soengas, i la jutge M. Luisa Segoviano. A més, la cadena també ha reforçat els continguts feministes d’alguns dels principals programes, com Sánchez y Carbonell, que rebrà l’actriu Natalia de Molina i parlarà d’igualtat de gènere amb el jurista Octavio Salazar, o l’espai Imprescindibles, que emetrà el documental Dora Maar, a pesar de Picasso.

D’altra banda, el canal 24h emetrà un debat entre diputades de set grups parlamentaris i tractarà diferents punts de vista del feminisme en espais com Europa 2020, Zoom Net i Cámara abierta.