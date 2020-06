Soledad Gallego-Díaz deixa la direcció d''El País' i és substituïda per Javier Moreno

260x366 Soledad Gallego-Díaz ha estat dos anys al capdavant d''El País' / ABEL ALONSO / EFE Soledad Gallego-Díaz ha estat dos anys al capdavant d''El País' / ABEL ALONSO / EFE

Dos anys després de ser nomenada, Soledad Gallego-Díaz deixa la direcció d' El País, segons ha avançat El Confidencial. La rellevarà en el càrrec Javier Moreno, que ja va ser al capdavant del diari entre 2006 i 2014. Gallego-Díaz, la primera dona en dirigir un rotatiu de paper d'abast estatal, va agafar les regnes d' El País després del mandat d'Antonio Caño (2014-2018), una època en què van quedar clares les dificultats del diari per continuar sent un referent de l'esquerra i per aturar la caiguda de les vendes.

En el temps que ha passat al capdavant del diari, El País ha continuïtat amb dificultats per resituar-se en l'espai de l'esquerra i mantenir el seu lideratge en vendes. En l'àmbit digital, durant el mandat de Gallego-Díaz la capçalera ha implantat el mur de pagament, que va començar a ser operatiu l'1 de maig.

Una de les primeres a anunciar la marxa de Gallego-Díaz del capdavant d' El País ha sigut Maruja Torres, que ha explicat que amb la sortida de la directora també s'acaba la seva col·laboració amb el diari. El seu retorn a les pàgines del rotatiu de Prisa ha durat menys de quatre mesos: Torres va tornar a escriure a El País aquest març, set anys després d'abandonar el diari per desavinences amb el director d'aquell moment, Javier Moreno. Després que hagi trascendit la tornada de Moreno, Torres ha explicat que ja no hi escriurà més.

Soledad Gallego-Diaz deja la dirección de @el_pais y yo paso a comunicaros que mi artículo del sábado anterior es el último que habéis leído en dicho medio. He disfrutando mucho y os doy las gracias, a los lectores y a los compañeros. No tengo el coño para ruidos. — Maruja Torres (@MistralS) June 15, 2020

Durant l'etapa de Javier Moreno al capdavant d' El País el diari va aplicar el primer ERO de la seva història, que va comportar l'acomiadament de gairebé 130 periodistes. Actualment Moreno, llicenciat en química a la Universitat de València i que va arribar al periodisme després de fer el màster d' El País, dirigia l'edició americana del diari de Prisa.