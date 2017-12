TV3 no cobreix la manifestació de Brussel·les condicionada per la Junta Electoral Central

TV3 no pot cobrir la manifestació de Brussel·les, organitzada per l 'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC de Brussel·les i Òmnium Cultural per denunciar la falta de democràcia de l'estat espanyol perquè aquesta organització té lloc en ple període electoral. Així, si bé la resta de televisions privades de l'estat sí que han pogut emetre imatges de l'acte, TV3 no ha pogut fer una cobertura especial per tal de garantir els principis de "pluralisme polític" que la Junta Central Electoral exigeix a la televisió pública mentre dura la campanya electoral.

El director d'informatius de TV3, David Bassa, ha explicat a través de Twitter el motiu pel qual la cadena no ha pogut transmetre la manifestació. En el tuit, Bassa ha qualificat de "periodísticament molt dolorós" veure com les televisions privades espanyoles sí que poden informar de la manifestació de Brussel·les i en canvi TV3 no.

És periodísticament molt dolorós comprovar com les privades espanyoles poden retransmetre tota la manifestació de Brussel.les, però TV3, fiscalitzada i cosida a recursos que ens demanen "modular el dret a la llibertat d'expressió", no. pic.twitter.com/lIniS1eYeX — david bassa (@david_bassa) 7 de desembre de 2017

La decisió de no cobrir la manifestació de Brussel·les arriba després que Ciutadans presentés un recurs a la Junta Electoral Central que feia referència a la transmissió de la manifestació de l'11 de novembre que reclamava l'alliberament dels membres del Govern i els líders d'Òmnium i l'ANC. En aquella ocasió, la Junta Electoral Central va considerar que la transmissió havia vulnerat els principis de pluralisme polític, tot i que anteriorment la Junta Electoral Provincial havia dictaminat el contrari.