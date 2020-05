TV3 baixa, però reté el lideratge a l'abril

TV3 suma un nou mes de lideratge i ja en fa 33 de seguits que és la televisió més vista, la qual cosa amplia el rècord. Però, aparentment, la modesta davallada de l'interès informatiu li costa a la pública 1,8 punts. Aquestes són les principals dades d'un abril convuls i confinat.

TV3

A l’espera de la nova normalitat, TV3 torna a capitalitzar l’audiència en temps de coronavirus. La pública va tancar l’abril amb un 14,5% de quota de pantalla. Tot i que baixa prop de dos punts respecte al 16,3% del març –quan va esclatar la crisi sanitària–, segueix sent una dada que li permet liderar amb molta comoditat, ja que la seva principal rival, Telecinco, no ho aprofita i fins i tot baixa una dècima, fins al 10,5%.

Els Telenotícies han sigut punta de llança d’aquests resultats, però la pública s’ha beneficiat també de la bona marxa del Planta baixa, que ha colonitzat amb èxit la franja matinal. A l’abril, la mitjana d’espectadors que connecten en algun moment o altre amb el programa ha superat els 800.000 espectadors (quan aquesta temporada la mitjana estava en 462.000). L’estrena de Tabús també li ha funcionat molt bé. En canvi, el retorn de Les de l’hoquei no acaba de funcionar i obté quotes de pantalla per sota de la mitjana de la cadena.

Mentrestant, el Super3/33 torna a repetir el seu 0,5%, que el fa mantenir-se en el mínim històric, tot i que en aquest cas caldria sumar-hi el 0,2% que obté l’Esport3, ja que amb la pandèmia i l’aturada en el món de l’esport ha passat a emetre els continguts del canal infantil. El Super3 per si sol, en tot cas, segueix sent el cuer dels quatre canals infantils a la TDT, però troba consol a internet: ha fet rècord històric de reproduccions de vídeo, amb 5,2 milions, comptant-hi els 2,9 milions a les finestres pròpies i els 2,3 milions a YouTube. El portal del Super3 ha rebut 412.000 usuaris únics, que és la segona millor dada de la història i el doble d’audiència que fa un any. El pes del públic infantil durant el confinament s’ha notat: nou dels vint programes amb més reproduccions són del Super3, com ara l’ InfoK, el Mic, Els germans Kratt i Robin Hood.

El 3/24, per la seva banda, baixa del 2,6% al 2,0%, en un canvi que reflecteix probablement la davallada de la tensió informativa respecte al moment d’esclat i al fet que, en les últimes setmanes, el programa ha estat oferint l’emissió de TV3 durat la major part de la jornada. (En aquest sentit, la caiguda de TV3 queda compensada pel fet que els seus programes han sumat espectadors addicionals al 3/24.)

Pel que fa a la valoració qualitativa dels espectadors, el 8,5 de nota que li atorga l’empresa GfK –a partir de les opinions dels seus panelistes– la converteix en la televisió més valorada. Els Telenotícies aconsegueixen un 8,6 i són líders en imparcialitat, segons els enquestats.

En total, els quatre canals de la Corporació sumen un 17,2%, que els fa quedar encara lluny de Mediaset (24,3%) i Atresmedia (23,2%).

Canals privats espanyols

El 10,5% de Telecinco la confirma com a segona a Catalunya, amb un avantatge clar respecte a Antena 3, que va perdre sis dècimes i cau al 7,9%. És el mateix resultat que va fer La Sexta al març, però el segon canal d’Atresmedia també cau, en aquest cas set dècimes, fins al 7,2%. Això sí, rendibilitza millor que el seu rival directe la tensió informativa: Cuatro millora tres dècimes però encara està lluny, amb un 5,1%.

TVE

La1 baixa una dècima i se situa en un 6,8%, que, en tot cas, segueix sent millor dada que qualsevol de les que va obtenir el 2019, un any en què va tancar amb una mitjana del 6,2%, el seu mínim històric. La 2 té un bon comportament: 2,2%. Sumant-hi l’1,3% de Clan, l’1,2% del canal 24 Horas i el 0,3% de Teledeporte, l’Estat aconsegueix a Catalunya una audiència de l’11,8%.

8TV

La cadena del grup Godó ha quedat clavada en el 0,9%, que repeteix per cinquè mes consecutiu. Programar cinema i sèries antigues de TV3 la va fer sortir del mínim històric que va marcar l’any passat, quan va arribar –per sota– al 0,5%. La quota del català queda establerta en un 18,1%, fruit de sumar 8TV i els canals de la CCMA.

Resultats a Espanya

Telecinco va ser la cadena més vista a Espanya, amb un augment de dues dècimes, fins al 14,5, i ja suma vint mesos consecutius de lideratge. Manté un avantatge còmode amb Antena 3, que retrocedeix set dècimes, fins al 10,8%. La Sexta es deixa sis dècimes, fins al 7,7%, i per tant s’allunya del seu somni d’atrapar La1, que perd set dècimes però encar es manté al 9,4%. Cuatro segueix com a fanalet vermell de les generalistes espanyoles, amb un 5,7%.

Però l’abril està marcat, sobretot, per diversos rècords que evidencien l’excepcionalitat d’aquest mes en termes de consum televisiu. De mitjana, cada espanyol va veure 302 minuts de televisió al dia, dels quals 45 minuts van correspondre a altres usos de l’aparell, com ara jugar o navegar per internet, incloent-hi plataformes en streaming. Les temàtiques de pagament, d’altra banda, van obtenir la seva millor dada des de l’agost del 2007.