TV3 va ser la cadena catalana més plural entre el gener i l'abril

Els informatius de TV3 van ser els més plurals entre els mitjans audiovisuals catalans durant els quatre primers mesos d'aquest any. Ho constata un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que destaca que la televisió pública va donar la paraula a 31 agrupacions polítiques diferents (això inclou governs i partits) durant els quatre primers mesos de l'any. El segon lloc el va ocupar Catalunya Ràdio, on es van sentir les veus de 27 agrupacions, i el tercer va ser per a RAC1, amb 26. Tanquen la llista 8TV, on van parlar 22 organitzacions, i TVE Catalunya, que va ser el mitjà menys plural dels cinc analitzats, amb 21.

Segons el mateix informe, en tots els casos l'agrupació que va tenir més temps de paraula va ser el govern espanyol, amb uns percentatges que oscil·len entre el 24,1% de 8TV i el 17,4% de TV3. Cal tenir en compte que els mesos analitzats coincideixen amb el període d'aplicació de l'article 155, de manera que a Catalunya no hi havia cap Govern constituït formalment. Pel que fa als partits, a TV3 qui va tenir més temps de paraula va ser el PDECat (12,6%) seguit de Ciutadans i ERC (10,4% cadascun). El PDECat també ocupa el primer lloc a RAC1 (12,6%), per davant d'ERC (11,1%). Els republicans, per la seva banda, són els que van tenir més temps de paraula a Catalunya Ràdio (11,3%, per davant del 10,7% del PDECat) i a TVE Catalunya (12,3%, seguits de Ciutadans amb un 11,8%). Finalment, a 8TV el major temps de paraula va ser per a Ciutadans (12,6%), just per davant d'ERC (12,2%).