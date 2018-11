TV3 lidera còmodament l'octubre i encadena 15 mesos en primera posició

TV3 va ser el canal de televisió més vist a l'octubre i encadena ja 15 mesos consecutius, des de l'agost de l'any passat, sense perdre la primera posició. La televisió pública ha aconseguit una quota del 14,3%, calcada a la de fa un mes.

TV3

La pública fa el segon millor octubre des del 2012

Des del 2012, TV3 només havia tancat un cop el mes d'octubre amb un resultat més alt que el 14,3% que ha marcat ara: va ser l'any passat, quan la voràgine política va disparar la quota de la televisió pública fins al 17,5%. La cadena manté un avantatge molt còmode sobre les seves rivals, amb 4,1 punts de marge sobre la segona classificada, i en 'prime time' aquesta diferència s'eixampla encara més: TV3 arriba al 16,6% i Telecinco, que ocupa el segon lloc de la franja, obté un 10,7%.

El domini de TV3 és aclaparador: ha sigut la cadena més vista en 28 dels 31 dies del mes, i el primer lloc del rànquing de programes no se li ha escapat ni una sola vegada. De fet, de les deu emissions més vistes al llarg de l'octubre, vuit corresponen a TV3. A més, des del punt de vista qualitatiu es manté com la cadena generalista més ben valorada, amb un 8,5 sobre 10 segons el panel de GfK.

Una vegada més, la nota negativa per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) la posen els canals temàtics, que no aixequen cap. El Super3/33 ha perdut una dècima i, amb un 0,8%, repeteix el mínim històric del juliol. L'Esport3 segueix creixent, però ho fa a un ritme molt lent, d'una dècima al mes, i tot just arriba al 0,6%. Una mica millor li ha anat al 3/24, que suma dues dècimes i se situa en un 1,9%. En conjunt, els canals de la CCMA obtenen un 17,6% de quota de pantalla.

Canals privats espanyols

Antena 3 salva el segon lloc malgrat el creixement de Telecinco

Antena 3 ha encadenat tres mesos seguits com a segona classificada a Catalunya, però la distància amb Telecinco és cada cop més estreta: a l'agost va guanyar per dos punts, al setembre per set dècimes, i ara només per dues. El canal d'Atresmedia ha repetit a l'octubre el 10,2% del mes anterior, que la manté a 4,1 punts del lideratge, però en canvi la seva rival ha crescut del 9,5% al 10% i se situa a un pas del segon lloc.

On no hi ha discussió és en la batalla entre Cuatro i La Sexta, que de fet pràcticament ni ha existit. El segon canal de Mediaset ha repetit el 4,9% del mes anterior (la seva pitjor dada des de l'octubre del 2012) i ha vist com, mentrestant, La Sexta creixia a passos de gegant i arribava al 7,2%, vuit dècimes més que al setembre i el millor registre des del novembre passat. El bon resultat dels canals temàtics (especialment Energy, que ha sigut líder d'aquesta categoria amb un 3,2%) permet al grup Mediaset empatar amb Atresmedia amb un 24,8%.

TVE

La 1 creix, però La Sexta l'atrapa

Resultat agredolç per a La 1, que ha guanyat sis dècimes de cop i ha fet el millor resultat des del maig, amb un 7,2%, però que, tot i així, veu com La Sexta ja l'ha atrapat: ara les dues cadenes comparteixen la quarta posició. Sumant-hi els altres canals del grup, TVE aconsegueix un 12,2% de 'share'.

8TV

Cau per sota de l'1% per primer cop fora de l'estiu

La situació de 8TV és cada vegada més preocupant, i aquest octubre s'ha quedat amb un 0,9%, que iguala el mínim històric obtingut a l'agost. És, doncs, el primer cop que la cadena del Grupo Godó baixa de l'1% fora del període estival, és a dir, amb la graella a ple rendiment. Fa un any, en un octubre excepcional, 8TV va marcar un 2,6%, però des del 2009 en aquest mes sempre s'havia situat per sobre del 3%. Tot plegat (i comptant també el 0,1% de RAC105) deixa la quota del català en un 18,6%.

Resultats a Espanya

Telecinco segueix primera i es distancia d’Antena 3

Telecinco s’ha refet ràpidament del sotrac de l’agost, en què va perdre el lideratge a Espanya per primer cop en més d’un any i mig. De moment encadena dos mesos seguits al capdavant del rànquing, i a l’octubre ha eixamplat fins a 2,4 punts la distància amb Antena 3: el canal de Mediaset ha sumat un punt per assolir un 14,9%, mentre que la seva rival només ha crescut dues dècimes i ara se situa en el 12,5%. La 1 també puja 0,2 punts i és tercera amb un 10,4%, i La Sexta s’escapa a dos punts de Cuatro: arriba al 7,2% (set dècimes més que al setembre) mentre la cadena de Mediaset cau al 5,2% (una dècima menys).