TV3 estrena ‘PoliAmor’, una sèrie en directe per Instagram

Qui vulgui veure PoliAmor, la nova sèrie de TV3, no haurà d’encendre el televisor, sinó connectar-se al perfil d’Instagram de la cadena. La ficció, que comença avui a les 22h, s’emetrà a través d’Instagram Live, en directe, i donarà la possibilitat als espectadors d’interactuar amb els personatges i fins i tot de decidir com ha d’evolucionar la trama. La protagonista de la sèrie és la Berta, interpretada per Nausicaa Bonnín, una noia de 30 anys que acaba de trencar amb el Pol i que ara busca noves experiències. Cada entrega constarà de tres parts: per començar, un monòleg de la Berta, que explicarà com li han anat els últims dies; a continuació, un episodi de cinc minuts en què la protagonista es trobarà amb una altra persona, i finalment un xat moderat per l’ instagramer Roi Sastre en què els espectadors podran opinar sobre el capítol i proposar què hauria de fer la Berta. Cada emissió, a més, comptarà amb la participació d’un instagramer, un il·lustrador i un grup musical que actuarà en directe. PoliAmor, produïda per El Terrat, s’emetrà els diumenges a les 22 h, i les dues primeres setmanes també els dimarts a la mateixa hora.