TV3 estudia fusionar el 33 i l'Esport3, i afegir espais juvenils al Super3

La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, va expressar en l'última compareixença parlamentària que ella era inequívocament partidària de mantenir l'Esport3, tot i les evidents dificultats que travessa el canal. Però la dura realitat econòmica que travessa la radiotelevisió pública catalana pot fer que s'hagi d'acabar matisant aquest posicionament. Una de les opcions que ha començat a estudiar l'ens és mantenir-lo, però fent doblet amb el 33, segons ha sabut en exclusiva l'ARA. D'aquesta manera, el canal cultural deixaria de compartir freqüència amb l'infantil i passaria a fer-ho amb l'esportiu. Sobre la taula hi ha també complementar l'oferta del Super3 –un cop traslladat el 33– amb continguts més de caire juvenil –com els de l'extint canal 3XL– a les franges de vespre i nit.

L'Esport3 és actualment el canal no local menys vist de la trentena llarga que emeten a Catalunya. Amb una audiència del 0,2%, sense pressupost per comprar drets esportius i amb només dos programes propis diaris ( Esports Club, i El club de la mitjanit), la seva continuïtat fa temps que és motiu d'especulació. En aquests moments, els directors d'esports de la ràdio i la televisió preparen un pla estratègic per a aquesta àrea, encarregat pels directors dels mitjans. La intenció és defensar-lo davant del consell de govern de la CCMA al setembre. La reordenació de canals no és l'única alternativa proposada, però sí una de les que reuneixen més consens.

"Aquesta opció té molt de sentit –expliquen a l'ARA fonts de la direcció de TV3–. Omplir la graella li és molt complicat, a l'Esport3, i més ara que els drets esportius s'han encarit. Un altre dels avantatges és que aquest canal podríem col·locar-lo amb el bloc d'infantils de les plataformes en streaming, que ara diuen que no el volen perquè hi barreja la part cultural del 33".

'El club de la mitjanit', en dubte

Una de les incerteses que viu també el departament és la del futur del programa El club de la mitjanit, que s'emetia per ràdio i televisió amb un format híbrid, fins que va deixar l'Esport3 amb els canvis derivats del covid-19. Per part de la ràdio, s'està avaluant deixar-lo de fer i ocupar aquella franja amb continguts no esportius, encara per determinar. Des de la posada en marxa del No ho diguis a ningú, de Jordi Basté, l'any 1996, la nit ha comptat sempre amb un format esportiu. Si es prescindís del programa, els esports a la graella estarien representats pel Tot Costa, a les tardes, i el Tot gira, els caps de setmana.

I si finalment cau El club de la mitjanit de la graella radiofònica, el més probable és que el format tampoc no segueixi a la televisió. Però, ara com ara, al departament d'Esports confien en poder-lo reemprendre quan arrenqui la Lliga al setembre. I, des de la direcció de la cadena, es considera prioritari tenir algun espai de seguiment de l'actualitat futbolística, encara que sigui amb un altre format.

Al marge de la reordenació de canals i programes, l'altra via de treball que s'està aprofundint és la de la creació de portals temàtics digitals. En concret, s'està pensant en tenir-ne un de juvenil, que fes costat al Super3, i un d'esportiu, per potenciar la marca de l'Esport3, a la qual no es vol renunciar.

Aquestes setmanes el departament d'Esports de la CCMA viu temps convulsos. A la polèmica derivada per l'emissió de l'entrevista a Sandro Rosell s'hi ha sumat la dimissió, feta efectiva al juliol, de qui era director de l'àrea, Christian Garcia. El consell de govern de l'ens va decidir, però, que eliminava el càrrec, de manera que els directors de la televisió i la ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, recuperaven el poder de decisió pel que fa als esports, després d'haver-lo perdut quan es va crear aquesta àrea amb un director propi que tenia el mateix nivell a l'organigrama.