TV3 lidera el novembre amb la segona millor dada en tres anys

TV3 ha tancat el novembre com a líder destacat d’audiència i ja acumula quatre mesos consecutius a la primera posició. Els bons resultats obtinguts durant la tardor deixen la televisió pública a un pas de completar el vuitè any seguit sent el canal més vist a Catalunya.

TV3

Segon millor registre des del 2014 i quasi cinc punts de marge

Després de l’estratosfèric 17,5% de quota de pantalla obtingut a l’octubre, TV3 ha baixat 3,6 punts al novembre però encara es manté en unes xifres molt notables: el 13,9% que s’ha anotat representa la segona dada més alta assolida per la televisió pública des de l’octubre del 2014. A més, manté un marge molt ampli respecte a la resta de cadenes, perquè la segona classificada, Antena 3, es troba 4,8 punts per darrere. En el global del 2017, TV3 se situa ara en l’11,6%, 1,3 punts més que Telecinco, que ocupa la segona plaça, de manera que pràcticament s’ha assegurat revalidar el lideratge anual, malgrat haver quedat tercera els quatre primers mesos de l’any i no haver liderat fins a l’agost.

La televisió pública ha sigut líder en 27 dels 30 dies del mes, i domina també el rànquing de programes: dels 13 més vistos al novembre, 12 són de TV3, incloent-hi els quatre primers. Els espais informatius segueixen tenint un pes específic molt important en aquesta llista, fins al punt que, en el top 10 del mes, hi apareixen quatre edicions del Telenotícies i dos informatius especials.

Pel que fa a la resta de canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el 3/24, que venia del seu rècord històric, baixa sis dècimes i es queda amb un 2,7%. El Super3/33 repeteix l’1% per quart mes consecutiu i l’Esport3 perd una dècima i torna al 0,5% del juliol, el seu mínim històric. En conjunt, els canals públics catalans sumen un 18,1% de quota.

Canals privats espanyols

Antena 3 recupera el segon lloc i Telecinco segueix sota mínims

Feia sis mesos que Antena 3 ocupava el tercer lloc a Catalunya, però al novembre ha recuperat la segona posició. El canal d’Atresmedia, que havia fet mínim històric a l’octubre amb un 8,4%, ha guanyat set dècimes de cop, però el seu 9,1% actual no fa sinó igualar la dada del setembre, que és la més baixa des del maig del 2011. També ha guanyat set dècimes Telecinco, que passa de la quarta a la tercera plaça però segueix marcant els pitjors registres de la seva història a Catalunya: el 8,5% d’aquest mes només supera el 7,8% de l’octubre.

Pel que fa a La Sexta, que a l’octubre havia aconseguit la fita històrica de col·locar-se segona amb rècord absolut (un 9,1%), torna ara a una posició més habitual, la cinquena, tot i que encara amb una audiència especialment elevada: el seu 7,3% iguala la segona millor dada que havia obtingut mai. En canvi, Cuatro segueix en hores baixes: tot i haver remuntat tres dècimes en un mes, es queda amb un 5,3%, la segona dada més baixa des del març del 2014. Tot plegat permet a Atresmedia, amb un 24,2% de share global, situar-se per segon mes consecutiu per davant de Mediaset, que ha obtingut un 23,6%.

TVE

La 1 supera La Sexta per la mínima i recupera el quart lloc

La 1 ha obtingut al novembre un 7,4%, una dècima més que el mes anterior. Es tracta d’un increment molt discret però suficient per recuperar la quarta plaça que havia perdut a l’octubre, perquè supera La Sexta per una dècima. Sumant-hi la resta de canals, Televisió Espanyola se situa en el 12,4%.

8TV

Repeteix el resultat de l’octubre i segueix lluny de l’any passat

8TV ha repetit al novembre el 2,5% que ja havia obtingut a l’octubre i continua molt per sota dels registres de les últimes temporades, en què rarament baixava del 3% fora dels mesos d’estiu.

Resultats a Espanya

Telecinco es distancia d’Antena 3 i ja fa deu mesos que és líder

Telecinco ha guanyat nou dècimes de cop i ha tancat el novembre amb un 13,2% de share al conjunt de l’Estat. Això, unit a la tímida millora d’Antena 3 (que passa de l’11,9% al 12%), permet al canal de Mediaset obrir un forat d’1,2 punts i consolidar un lideratge que ja fa deu mesos que dura. Mentrestant, La 1 perd dues dècimes i cau fins al 10,6%, però segueix tercera amb un marge ampli sobre La Sexta, que després del màxim històric de l’octubre, en què va arribar al 9%, ara baixa fins al 7,5%. Cuatro ha guanyat dues dècimes, però amb un 6,1% segueix lluny de la seva principal rival.