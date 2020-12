TV3: 40 mesos líder

TV3 suma 40 mesos consecutius de lideratge i, per bé que manté encara un còmode marge respecte a les dues principals competidores –Telecinco i Antena 3–, la bretxa s'ha reduït. En concret, la pública ha baixat del 15,5% de l'octubre al 15%, mentre que el primer canal de Mediaset s'enfila de l'11,0% fins a l'11,7% i el d'Atresmedia ho fa del 9,7% al 10,1%. TV3 enfila l'últim mes d'aquest 2020 amb la seguretat de poder-se coronar com a cadena més vista de l'any per onzena vegada seguida.

Els telenotícies són el gran motor d'audiències de la cadena, ja que són líders en totes les edicions i, a més, obtenen un 8,6 de nota en l'índex que elabora la consultora internacional GfK a partir d'un pànel d'espectadors. Els informatius lideren en imparcialitat i credibilitat. Pel que fa a programes, tant l' APM? com el serial Com si fos ahir han marcat els seus màxims de temporada. El foraster va fer una bona estrena i també Pop up xef, tot i que aquest últim programa ha perdut la meitat del seguiment des d'aleshores.

De nou, els canals secundaris evidencien que la Corporació tan sols pot apostar pel primer canal. El Super3 / 33 va millorar una dècima fins al 0,6%, però continua en zona d'irrellevància, mentre que els seus competidors directes el superen netament, ja que Clan fa un 1,2% i Boing un 0,9%. Disney Channel empata, amb un 0,6%, però la marca concentra des de fa uns mesos els seus continguts més atractius a la plataforma de pagament.

Grup RTVE

La 1 ha experimentat un creixement notable d'audiència aquest novembre, ja que salta del 6,6% de l'octubre a un 7,3%. També ha millorat els seus resultats a Espanya –tot i que en menor mesura– però encara és d'hora per saber si l'aposta per doblar el nombre d'hores en català emeses des de RTVE, de 20 a 40, està ajudant a treure la televisió de les pitjors dades, com el 5,7% firmat el juliol de l'any passat. La 2 es manté en el 2,2%. Teledeporte aporta un residual 0,4% i el canal de notícies 24h es queda en el 0,8% que ja tenia a l'octubre

Altres canals en català

8TV, l'única televisió privada d'abast català, agreuja una dècima la seva situació i registra un 0,7%, que és la pitjor dada des de l'octubre del 2019. La quota del català, aquest novembre, ha patit un nou retrocés. El canal del Grupo Godó i els de la Corporació tot just han sumat un 17,9%. Fa un mes la xifra era del 18,8%. À Punt, per contra, puja dues dècimes fins al 3,7% i aconsegueix de nou màxim històric. IB3 no té tanta sort: baixa una dècima i se situa en el 4,2% de quota.

Privades espanyoles

Telecinco fa una petita escapada, amb un 11,7% que comença a acostar-la a TV3. En canvi, el seu segon canal, Cuatro, retrocedeix dues dècimes fins al 4,7%: des del maig que es manté per sota del 5%. Mentrestant, el 10,1% d'Antena 3 suposa el retorn de la cadena als shares de dues xifres, cosa que no aconseguia des de l'abril de l'any passat. I La Sexta va consolidant el creixement: millora una dècimes fins al 7,1%. El juliol del 2017 va ser l'últim cop que Cuatro superava La Sexta. Des d'aleshores, la batalla de les segones cadenes ha quedat decantada cap al canal d'Atresmedia. De fet, a Catalunya aquest grup aconsegueix quedar-se només a una dècima de Mediaset (24,4% contra 24,5%) tot i que té un canal menys.

Resultats a Espanya

Telecinco es manté intractable a Espanya i suma ja 27 mesos seguits com a televisió més vista. A més, millorar un punt fins al 15,8% li serveix per distanciar-se d'Antena 3, que queda clavada en el 12,8% que ja va fer a l'octubre. La 1 puja quatre dècimes, fins al 9,3%, i es distancia de la seva immediata competidora, La Sexta, que només aconsegueix sumar una dècima, fins al 7%. Ja a més distància, Cuatro no es mou i calca el 5,2% de fa un mes. La temàtica més vista és la pública La 2, que aconsegueix un meritori 2,8%. I, d'entre les privades, és Nova i el seu 2,5% la que se situa com a més vista.

Pel que fa a grups, Mediaset domina amb un 29,9%, tres punts més que Atresmedia. Telecinco és la líder entre les dones i els majors de tretze anys; també a l'anomenat target comercial. Antena 3 domina, en canvi, entre el públic masculí. I, per territoris, només TV3 trenca el bipartidisme televisiu. Telecinco lidera a la resta d'Espanya, excepte a les dues Castelles i l'Aragó, on ho fa Antena 3.