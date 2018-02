TV3 busca patrocinadors per salvar 'El Foraster' de cara al setembre

El capítol d'ahir d''El Foraster' va tornar a liderar el 'prime time', amb una quota del 21,7% i 539.000 espectadors de mitjana. S'acabava així una temporada de només sis episodis –més un de resum que s'emetrà la setmana que ve– per a un dels programes de més èxit de la cadena pública. El forat pressupostari derivat de la nova Llei de l'IVA, el dèficit arrossegat del 2017 i la caiguda d'ingressos publicitaris va provocar que la direcció contractés només mitja temporada de l'espai.

Amb tot, i segons ha pogut saber l'ARA, TV3 busca finançament específic per poder reprendre 'El Foraster' a partir del setembre. Aquesta aportació de diners que asseguri el programa –a l'espera de si es forma Govern i es millora en finançament de la Corporació– vindria per la via de trobar un patrocinador.

El fet de tenir una temporada escurçada va generar, ahir a la nit, en un curiós intercanvi tuitaire entre el president Puigdemont i Raimon Masllorens, productor del programa (i president de PROA, la federació de productors catalans). Puigdemont lloava "el programa exquisit", que es va dedicar al monestir de Sant Daniel, de Girona, i el productor li va recordar que "la situació de TV3 no permet seguir amb la producció d''El Foraster'".