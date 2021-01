TV3 amplia el seu rècord i lidera les audiències onze anys seguits

L’any del coronavirus ha sotragat les graelles televisives i ha comportat més consum mediàtic, però els podis d’audiència es mantenen inalterats. TV3 segueix sent líder a Catalunya i Telecinco a Espanya. Els canvis es noten més, de fet, a la banda baixa. Antena 3 marca mínim històric a Catalunya i La1 ho fa a Espanya.

CCMA

TV3, més líder el 2021, però amb els canals secundaris en coma

Onzè any consecutiu de lideratge d’audiències per a TV3. Cap televisió havia aconseguit aquesta fita a Catalunya, i la pública catalana l’assolia després de tancar l’any amb una quota del 14,6%. És la mateixa xifra que a l’exercici anterior, però amb un marge una mica més còmode: si el 2019 Telecinco era segona a 3,5 punts de distància, ara el percentatge s’eixampla una dècima, fins al 3,6. Pel que fa a la competència d’Antena 3, creix de 5 a 5,6 punts. TV3 ha sigut líder els últims 41 mesos de manera consecutiva, la qual cosa marca un altre rècord per a la casa. Cal retrocedir fins al 2010 per trobar una quota de pantalla superior per a la pública.

La pandèmia ha reforçat l’audiència dels Telenotícies : en 356 dies, el programa més vist a Catalunya ha sigut alguna de les edicions de l’informatiu de TV3, la qual cosa marca un rècord històric. De fet, cal retrocedir a l’1 de març per trobar un dia en què el programa més vist no fos de la cadena catalana.

A la llista dels 40 programes més vistos de l’any, TV3 hi col·loca bona part de la seva graella: Polònia, El foraster, Tabús, 30 minuts (amb el reportatge Dins del coronavirus ), Està passant i Cuines apareixen en posicions destacades. I, en llocs més modestos, Planta baixa, No pot ser!, Crims, Pop up xef, APM extra?, Tot es mou, Zona zàping i Preguntes freqüents. En el cas de l’ Està passant, el Tot es mou i el Planta baixa, a més, han obtingut els seus rècords històrics durant aquest exercici.

L’altre triomf que pot exhibir TV3 és el lideratge en valoració. El panel d’espectadors que gestiona l’empresa GfK li atorga un 8,5 de nota per tercer any consecutiu: és el seu màxim històric i es manté com a televisió generalista més ben valorada al país. També aconsegueixen el tercer any de rècord consecutiu els Telenotícies, que reben un 8,6 de nota i lideren per setè any seguit el rànquing de credibilitat (i el d’imparcialitat per segon any). Aquest ha sigut un any de rècords també quantitatius per als informatius de TV3: el TN vespre del 13 de març, amb una quota del 37,4% i 1.138.000 espectadors, va convertir-se en el més vist des del 10 d’octubre del 2017.

Però la història d’èxit de TV3 té una cara B: la residualització de la resta de canals, que tanquen en negatiu. El 3/24 perd part de l’impuls que havia guanyat amb el Procés, però tot i el covid es deixa cinc dècimes i baixa del 2,2% a l’1,7%. I aquest és el que millor se’n surt. El Super3/33, a l’espera de la refundació de l’oferta infantil i juvenil de la Corporació, cau fins al 0,6% i marca un nou mínim històric. I l’Esport 3 torna a donar motius per qüestionar la seva continuïtat, ja que del 0,6% s’ha passat a un 0,3%.

8TV

Una tímida recuperació fa pensar que la privada ja va tocar terra

La cadena privada del grup Godó firma altre cop un any glacial. Aquell 3,4% de share que va aconseguir l’any 2016 s’ha anat esllanguint fins a aterrar en el 0,6% que va ser el mínim històric, l’any passat. Aquest 2020 millora lleugerament fins al 0,9%, però la televisió segueix instal·lada en el terreny de la irrellevància i només ha aconseguit superar la barrera psicològica de l’1% al mes d’abril. La quota del català, que resulta de sumar 8TV als canals de la Corporació, queda en un 18,1%, la qual cosa implica perdre sis dècimes respecte al 2019. En tot cas, l’augment d’hores de català a TVE -difícil de calcular, per la dispersió en la graella- suposa un tímid impuls addicional a la presència d’aquesta llengua al dial televisiu.

Mediaset

Telecinco, el canal espanyol més vist i mínima pujada de Cuatro

Telecinco es consolida com a segona televisió de Catalunya. El 2018 hi va haver un empat amb Antena 3, però en aquests dos anys les cadenes han viscut històries molt diferents i mentre la televisió de Planeta s’enfonsava en mínims, la de Berlusconi ha anat guanyant terreny. Aquest 2020 perd una sola dècima i es planta en l’11,0%, que li és suficient per rebre la medalla de plata amb comoditat i no deixa de ser el seu segon millor resultat a Catalunya des del 2010. A més, el grup té un altre motiu d’alegria: Cuatro ja sembla haver tocat fons. Si el 2019 va registrar un 4,6%, que era el pitjor share de la seva història, enguany ha aconseguit escalar tímidament fins al 4,9%. Mediaset és el grup televisiu amb més seguiment, ja que els seus set canals sumen el 24,7% de l’audiència.

Atresmedia

Antena 3 tanca el 2020 amb la pitjor dada anual mai registrada

Antena 3 segueix desinflant-se i marca un nou mínim històric un any més. Si el 2019 el va tancar amb un 9,6%, ara ja es queda en el 9 pelat i l’aspiració d’atrapar Telecinco se li escapa. De fet, té més a prop, per darrere, el seu canal secundari, La Sexta, que aconsegueix un 6,9% i fa màxim històric, gràcies a superar l’anterior rècord, del 6,8%, obtingut l’any passat. Atresmedia es converteix així en el segon grup televisiu a Catalunya, gràcies a sis canals que sumen el 23,7% de l’audiència. El duopoli televisiu, per tant, aconsegueix acaparar el 48,4% dels espectadors.

RTVE

La 1 rebota després de marcar mínim el 2019 i puja set dècimes

Després d’un 2019 desastrós, en què la pública espanyola va registrar el seu mínim històric, amb un 6,2%, el 2020 li permet un cert respir: millora set dècimes i es planta en el 6,9%, la qual cosa li permet empatar amb La Sexta a la quarta plaça, després d’haver sigut cinquena un any enrere. I La 2 segueix sent un bastió de cultura ben regat: el 2,4% d’enguany vol dir millorar dues dècimes en un any i, per tant, marcar la millor xifra des del 2014. Clan perd tres dècimes fins a l’1,3%, el 24horas en millora una fins al 0,9% i Teledeporte confirma la crisi d’aquest tipus de canals, amb un 0,4%, dues dècimes menys.

Resultats a Espanya

Telecinco segueix imbatible mentre La 1 atrapa La Sexta

El podi no es mou a Espanya: Telecinco és la televisió preferida dels espanyols (14,6%), sobretot gràcies al seu èxit entre les dones. Antena 3, que és líder entre el públic masculí, obté un share global de l’11,8% i puja una dècima. Com que la seva rival n’ha perdut dues -venia de fer rècord de la dècada- la distància s’estreny, però només lleugerament. La notícia és a la posició de bronze, ja que la dècima que es deixa La 1 la fa submergir-se en un nou mínim històric (9,3%) i evidencia la impossibilitat de rendibilitzar l’interès informatiu derivat de la pandèmia, tot i ser un mitjà públic. Més avall hi ha La Sexta, que marca un 7%, com l’any passat. I Cuatro, que rep el suport del 5,5% del públic i suposa marcar una tímida inflexió respecte el 5,3% del 2019 que li va comportar marcar la pitjor dada de la seva història. Factoría de Ficción es corona un cop més com a televisió temàtica més vista, però amb el pitjor resultat de l’últim decenni: 2,6%. Nova ha quedat, en aquesta ocasió, a una sola dècima.