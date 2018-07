TV3 restitueix el capítol perdut de 'Plats Bruts' arran d'unes preguntes de l'ARA

Quinze anys enrere, TV3 va retirar un capítol de 'Plats bruts' que havia irritat determinats cercles eclesiàstics. L'episodi 'Tinc una revelació' va deixar de formar part de les reposicions de la sèrie i tampoc no es trobava a l'arxiu digital del 3ala carta. Aquesta setmana, arran d'unes preguntes de l'ARA, el capítol en qüestió ha sigut restituït i ja es pot veure a la web de TV3, després que durant tres lustres només estigués disponible a YouTube, en una còpia d'origen incert.

La història d'aquest capítol està explicada en l'article que inaugura 'La tele perduda', una sèrie de peces produïdes per la secció de Mèdia en què, amb periodicitat setmanal, s'aniran explicant quines sèries han desaparegut per a l'espectador contemporani, sigui per censura, perquè literalment s'han perdut, perquè no es van arribar a rodar o per qualsevol altra causa imaginable.