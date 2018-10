TVE recupera finalment 'La República', però l'emetrà al 'late night' dels dissabtes

Tal com havia promès a principis de curs, Televisió Espanyola ha decidit finalment treure del calaix la segona temporada de la sèrie '14 de abril. La República', que feia set anys que esperava ser emesa. Però la cadena no sembla tenir un gran interès en aquesta producció, ja que l'horari que ha escollit per emetre-la dista molt de ser competitiu: la ficció s'oferirà els dissabtes a partir de les 23.30 h.

TVE ha anunciat aquest dimarts que la sèrie tornarà a la graella aquesta mateixa setmana, però ho farà després de la pel·lícula amb què La 1 omple habitualment el sisè 'prime time' de la setmana. Ni l'horari ni el dia d'emissió (els dissabtes a la nit solen ser moments de baix consum, i a més 'Sábado Deluxe' deixa poc marge als seus competidors en l'àmbit espanyol) no permeten augurar grans xifres d'audiència.

Tenint en compte que els capítols que ara s'estrenaran són la continuació d'una sèrie que fa més de set anys que es va emetre, TVE ha elaborat un resum de la primera temporada que s'emetrà també aquest dissabte, just abans del primer episodi de la segona etapa, per facilitar que els espectadors es tornin a familiaritzar amb les trames i els personatges.

'14 de abril. La República', produïda per la productora catalana Diagonal TV, es va estrenar el gener del 2011 i va tancar la primera temporada l'abril d'aquell mateix any, amb una mitjana de 3,5 milions d'espectadors i un 17% de quota de pantalla a Espanya. Aquests bons resultats van fer que immediatament se n'encarregués una nova etapa, de 17 episodis, que havien de veure la llum el 2012. Però arran de l'arribada del PP al govern espanyol i el canvi en la cúpula de RTVE, aquests plans van quedar aparcats, i la segona temporada mai no va arribar a veure la llum.

Aquest setembre, després de l'arribada de Rosa María Mateo com a administradora única de RTVE, el cap de ficció de la corporació, Fernando López Ruiz, es va comprometre a estrenar aquests capítols pendents, així com altres sèries o minisèries ambientades en l'època de la República o de la Guerra Civil, com 'Volveremos', 'Tres días de abril' o 'La conspiración', que també estan rodades des de fa anys, però que l'anterior direcció s'havia negat a emetre.