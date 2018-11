TVE recuperarà ‘Juego de niños’ amb Xavier Sardà

Un dels programes icònics de TVE, 'Juegos de niños', tornarà a la petita pantalla recuperant, a més, el presentador de la seva última etapa, Xavier Sardà. La dinàmica del concurs, que es va emetre entre el 1988 i el 1992, consistia en què una parella, formada per un famós i un concursant anònim, endevinessin una paraula gràcies a les pistes que els donaven un grup de nens. Per cada encert, la parella rebia un 'gallifante', un animal imaginari –mig gall, mig elefant– que al final del programa es canviava per diners. Al llarg de la seva història, 'Juego de niños' va tenir diversos presentadors, com Amparo Soler Leal o Tina Sainz, però Xavier Sardà el va comandar durant els seus dos últims anys (del 1990 al 1992).

Segons 'El Periódico', TVE té previst estrenar la nova versió durant l’any vinent, segurament entre febrer i març. La nova edició comptarà amb 13 programes i, tot i que mantindrà l'essència del format, s'hi volen fer alguns canvis, com ara augmentar la durada de cada emissió fins als 90 minuts. A més, es vol recuperar alguns dels nens que hi van participar, que ara ja tenen més de 30 anys.

El retorn de 'Juego de niños' ja es va plantejar fa cinc anys, però en aquell moment no va prosperar. Tot i que en principi estava previst emetre la nova versió el 2014, el consell d'administració de RTVE va tombar el projecte.