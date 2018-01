‘Tarda oberta’ s’acomiada en el seu millor moment d’audiència

L’emissió, aquest divendres, de l’últim Tarda oberta marcarà simbòlicament l’inici d’una nova etapa a TV3, caracteritzada per l’escanyament econòmic. El magazín que presenten Ruth Jiménez i Vador Lladó serà la primera víctima visible de la crisi de l’IVA, que en els pròxims mesos es pot endur també la telenovel·la de la sobretaula i formats d’èxit com Polònia, El foraster i Joc de cartes, que a hores d’ara no tenen garantida la presència a la graella a partir del setembre. Un canvi recent en la llei de l’IVA obliga la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a reservar més de 20 milions d’euros extres cada any per aquest concepte, i això, unit a la baixada de 12 milions en els ingressos de publicitat i al dèficit de 7 milions amb què es va tancar l’exercici del 2017, ha portat TV3 a posar en marxa un pla de retallades que ha deixat pràcticament a zero el pressupost destinat a produccions externes, entre les quals hi ha Tarda oberta, un format de Mediapro.

Paradoxalment, el programa abaixarà la persiana en el seu millor moment pel que fa a l’audiència. L’espai es va estrenar el 4 de setembre, i els dos primers dies va obtenir registres molt baixos (la segona emissió es va quedar amb un 3,1% de quota de pantalla) que van fer saltar les alarmes a TV3. “Teníem expectatives més altes. No l’hem encertada, però farem els canvis que calgui per encertar-la en les pròximes setmanes”, va admetre, el 6 de setembre, el director de la cadena, Vicent Sanchis. Les modificacions es van concretar ben aviat, bàsicament, amb la introducció de continguts polítics en un magazín que havia de ser estrictament d’entreteniment, i ràpidament les xifres van començar a créixer: el setembre es va tancar amb una mitjana superior al 10% de share. A l’octubre, l’1-O i les seves conseqüències van disparar l’audiència fins al 13,6% (206.000 espectadors) i, després de situar-se al voltant de l’11,5% al novembre i al desembre, el programa ha tornat a agafar embranzida al gener. La quota de l’últim mes, un 13,4%, ha sigut una mica inferior a la de l’octubre, però la mitjana d’espectadors ha sigut la més alta de totes: 223.000.

Precisament el fet que les dades d’audiència no permetin justificar la cancel·lació del programa ha portat Mediapro a emprendre accions judicials contra TV3. “Hem estat analitzant les causes de cancel·lació del programa previstes en el contracte, i cap no s’ajusta a aquesta situació. Per tant, presentarem una demanda per danys i perjudicis”, van explicar ahir a l’ARA fonts de la productora, que recorden, a més, que la desaparició de Tarda oberta implicarà que una trentena de persones perdin la feina, ja que el gruix de l’equip no forma part de la plantilla de TV3, sinó que està contractat per Mediapro.

Des de la cadena asseguraven ahir a la tarda que no tenien constància formal de cap demanda i insistien que “el contracte amb Mediapro s’acaba divendres”. Fa tres setmanes, quan es va saber que la productora estudiava demandar TV3, Sanchis va recordar en declaracions a la revista El Temps que la decisió no s’havia pres “per gust”, però va admetre que “cada productora ha de vetllar pels seus interessos”. L’empresa de Jaume Roures és responsable també de la sèrie Nit i dia (de la qual s’havia de fer una tercera temporada, de moment aturada) i ha signat documentals com 1-O i Las cloacas de Interior, que han tingut un gran èxit recentment a TV3.

Melero torna a la tarda dilluns amb ‘Tot es mou’

El substitut de Tarda oberta serà Tot es mou, un magazín de producció pròpia que s’estrena dilluns i que suposarà el retorn d’Helena Garcia Melero a la franja de tarda sis mesos després del final de Divendres. Al seu costat hi haurà Lluís Marquina (que fins a l’estiu conduïa Generació digital, ja desaparegut) i Francesc Sòria, que feia parella amb Nuria Roca al capdavant del frustrat A tota pantalla. Tot es mou estava pensat, justament, per substituir aquest espai als matins, però la decisió de tancar Tarda oberta el va fer canviar d’horari. Al nou programa hi tindran una gran rellevància els continguts d’actualitat, que s’analitzaran “tant des d’un prisma seriós com humorístic”, diu TV3. Durant les tres hores i mitja que durarà l’emissió hi haurà connexions, tertúlies, reportatges i entrevistes, i es reservarà espai per a la divulgació, l’entreteniment i l’opinió. Entre els col·laboradors del programa hi haurà professionals de la cadena com Laia Ferrer, Àngels Molina, Eloi Cordomí i Llucià Ferrer.