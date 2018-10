Telecinco aparta puntualment Sálvame Limón per estrenar l'exitosa sèrie turca 'Kara sevda'

Després de gairebé deu anys en emissió, avui 'Sálvame' no ocuparà tota la franja de la sobretaula de Telecinco. Mediaset ha decidit no emetre puntualment la primera part del programa, coneguda com Sálvame Limón, per estrenar la telenovel·la turca 'Kara sevda', la seva gran aposta per a Divinity. De fet, el canal ha preparat una estrena multicanal i, per tant, en el seu primer dia d'emissió el serial es podrà veure també a Divinity, Be Mad, i Mitele, la web de Mediaset.

'Kara sevda' s'ambienta en una zona costanera d'Istanbul i està protagonitzada per la Nihan (Neslihan Atagül), una artista que prové d'una família rica, i el Kemal (Burak Özçivit), un estudiant d'enginyeria humil. Entre tots dos naixerà una història d'amor impossible amb tints de 'Romeu i Julieta'. La sèrie, que s'ha emès a més de 60 països, va guanyar l'any 2017 el premi Emmy Internacional a la millor telenovel·la.

Un cop acabat el primer capítol, a les 17.30 hores començarà Sálvame Naranja, que de manera excepcional estarà dedicat a la sèrie. Aquesta vegada els col·laboradors habituals i una selecció de convidats famosos recordaran les seves grans històries d'amor.

Amb la compra dels drets d'emissió de 'Kara sevda', Mediaset vol seguir les passes d'Atresmedia, que el gener d'aquest any va estrenar a Nova la telenovel·la 'Fatmagül', un dels grans èxits internacionals de la televisió turca. De fet, Turquia és des de fa més d'una dècada una de les grans potències pel que fa a aquest gènere televisiu, que abans dominaven països llatinoamericans com ara Veneçuela i Colòmbia.

Amb l'emissió de 'Fatmagül', Nova va aconseguir millorar la seva mitjana d'audiència, que el mes abans de la seva estrena, el desembre del 2017, era d'un 2,5% de quota de pantalla de dilluns a divendres. El capítol final, que es va emetre en la franja de 'prime time', va anotar un 6,2% de 'share' i 853.000 espectadors.