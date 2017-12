Telecinco recupera ‘Ella es tu padre’ per a la graella nadalenca

Telecinco emet avui, a partir de les 22.00, dos nous capítols d’ Ella es tu padre. La sèrie l’havien retirat a l’octubre, després que s’haguessin emès només set de les tretze entregues de la primera temporada, i la cadena ha decidit aprofitar els sis episodis restants per farcir la graella nadalenca. El fet que es programin de dos en dos (i que, per tant, s’acabin a la una de la matinada), ja indica que no es tracta d’una aposta ferma, sinó simplement d’un recurs per omplir forats a la graella sense haver de fer cap nova inversió.

A la tardor, la comèdia, protagonitzada per Carlos Santos, va tenir 1.903.000 espectadors i un 12,3% de quota de pantalla al conjunt d’Espanya, però aquesta mitjana és enganyosa: després d’una estrena molt satisfactòria, amb gairebé 2,5 milions de seguidors, la ficció va començar a perdre audiència cada setmana, fins a acomiadar-se amb un 9,4% i 1.488.000 persones, uns registres que la feien insostenible.

Ella es tu padre explica la història d’un home que, després de perdre la custòdia dels seus fills, es disfressa de dona i es fa passar per professora de música per poder estar més temps amb ells.