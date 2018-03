'The Crown' escull Tobias Menzies per ser Felip d'Edimburg

A partir de la tercera temporada, Tobias Menzies, conegut per la seva participació a 'Outlander', serà el príncep Felip de 'The Crown', segons ha confirmat Netflix. La plataforma ja havia explicat que, per ser coherents amb el pas del temps, la sèrie renovarà el seu càsting a mesura que evolucioni la història.

Tobias Menzies, que ha interpretat el personatge d'Edmure Tully a 'Joc de trons' i el de Frank Randall a 'Outlander', substituirà Matt Smith, que ha donat vida al marit de la reina Isabel II durant les dues primeres temporades de la sèrie. L'anunci de la participació de Menzies a la sèrie deixa fora del repartiment Paul Bettany, que havia estat negociant per fer el paper de Felip d'Edimburg.

Menzies tindrà com a companya de repartiment Olivia Colman, que va confirmar a l'octubre que agafarà el relleu de Claire Foy, guanyadora d'un Globus d'Or per la seva interpretació a 'The Crown'. Una altra de les incorporacions serà Helena Bonham Carter, que serà la princesa Margarida, paper interpretat en les primeres temporades per Vanessa Kirby.