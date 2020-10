'The Epoch Times', de diari local a imperi de la desinformació

Durant anys, The Epoch Times va ser un diari petit i de baix pressupost amb un biaix anti-Xina que es repartia gratuïtament a les cantonades dels carrers de Nova York. Però el 2016 i el 2017 el diari va fer dos canvis que el van convertir en un dels mitjans digitals més potents del país. Els canvis també van obrir el camí perquè la publicació, afiliada al secret i relativament obscur moviment espiritual xinès Falun Gong, es convertís en un dels líders de la desinformació de la dreta.

En primer lloc, va donar suport a Donald Trump i el va tractar com un aliat de la lluita de Falung Gong contra el Partit Comunista Xinès, que va prohibir el grup fa dues dècades i que des de llavors persegueix els seus membres.

En aquella mateixa època The Epoch Times va apostar per una altra poderosa institució nord-americana: Facebook. La publicació i els seus afiliats van desenvolupar una nova estratègia que consistia en crear desenes de pàgines de Facebook, omplir-les de vídeos atraients i virals que utilitzaven per vendre subscripcions i redireccionar els usuaris a les seves informacions partidistes.

En un e-mail del 2017 dirigit als treballadors, obtingut pel New York Times, la direcció del diari assegurava que l'estratègia a Facebook ajudaria The Epoch Times a convertir-se "en el mitjà de comunicació més gran i més fiable del món". A més, també podria contribuir a difondre entre milions de persones els ensenyaments de Falung Gong i complir així la missió del grup de "salvar éssers sensibles".

Força de l'extrema dreta

651x366 'The Epoch Times' va començar distribuint-se de manera gratuïta / WIKIMEDIA 'The Epoch Times' va començar distribuint-se de manera gratuïta / WIKIMEDIA

Avui, The Epoch Times i els seus afiliats són una força dels mitjans de comunicació d'extrema dreta, amb desenes de milions de seguidors. Però l'organització i els seus afiliats han crescut, en part, utilitzant tàctiques sospitoses a les xarxes socials, difonent teories conspiratòries perilloses i minimitzant la seva connexió amb Falun Gong, segons ha descobert una investigació del NYT. La investigació va incloure entrevistes a més d’una dotzena d’antics treballadors de The Epoch Times, així com documents interns i declaracions d’impostos. Moltes d’aquestes persones van parlar amb la condició d’anonimat perquè temien les represàlies o encara tenien familiars a Falun Gong.

Donar suport a Trump i l'ús agressiu de Facebook ha convertit The Epoch Times en una potència partidista, però també ha creat una màquina de desinformació a nivell mundial que ha aconseguit posicionar relats marginals com a discurs dominant.

The Epoch Times diu que és independent i no partidista i rebutja la vinculació amb Falun Gong. Igual que la mateixa secta, el diari –que publica en desenes de països– està descentralitzat i funciona com un grup amb centres regionals, cadascun estructurat com una organització independent i sense ànim de lucre.

Els representants de Li Hongzhi, el líder de Falun Gong, no han respost a les sol·licituds de comentaris. Tampoc ho han fet altres residents a Dragon Springs, el recinte que serveix de seu de Falung Gong, situat al nord de l'estat de Nova York.

Molts empleats i practicants de Falun Gong contactats pel New York Times han assegurat que tenen instruccions de no divulgar detalls del funcionament intern de l'empresa. A més, detallen que se'ls va dir que parlar negativament de The Epoch Times equivaldria a desobeir Li, a qui els seus deixebles coneixen com el Mestre.

The Epoch Times només ha proporcionat respostes parcials a una llarga llista de preguntes enviades al seu gabinet de comunicació i s'ha negat a respondre preguntes sobre les seves finances i estratègia editorial. En un correu electrònic, que no estava signat, el mitjà de comunicació acusa el Times de "difamar i menysprear un competidor" i de mostrar "una forma subtil d'intimidació religiosa, si no intolerància", al vincular la publicació a Falun Gong. " The Epoch Times no serà intimidat ni silenciat –afegeix el mitjà– i, en funció del nombre de falsedats i imprecisions incloses a les preguntes del Times, considerarem totes les opcions legals com a resposta".

Esclarir la veritat

Falun Gong, que Li va introduir a la Xina el 1992, gira entorn d’una sèrie de cinc exercicis de meditació i un procés d’autosuperació moral que pretén conduir a la il·luminació espiritual. Avui, el grup és conegut per les manifestacions que fa arreu del món demanant "esclarir la veritat" sobre el Partit Comunista Xinès, al qual acusa de torturar els practicants de Falun Gong i traficar amb els òrgans dels executats. Desenes de milers a tota la Xina van ser enviats a camps de treball els primers anys de la repressió i la presència del grup allà ara ha disminuït molt.

Quan The Epoch Times va començar el 2000, l’objectiu era contrarestar la propaganda xinesa i cobrir la persecució de Falun Gong per part del govern xinès. Una de les primeres treballadores del diari va ser Genevieve Belmaker, aleshores una practicant de Falun Gong de 27 anys amb poca experiència periodística. "L'objectiu era disposar d'un mitjà de comunicació que no només digués la veritat sobre Falun Gong, sinó sobre tot", explica Belmaker, que ara té 43 anys.

Li també ho veia així. En diferents discursos es referia a The Epoch Times i altres mitjans vinculats a Falun Gong com "els nostres mitjans" i deia que podien ajudar a explicar la història i els valors del grup arreu del món. Dos extreballadors asseguren que alguns dels principals redactors del diari van viatjar fins a Dragon Springs per trobar-se amb Li. Un dels treballadors que va assistir a una de les trobades assegura que Li prenia decisions editorials i estratègiques. The Epoch Times ho nega.

El 2014 el diari s'aproximava a la visió que tenia Li d'un mitjà respectable. Les subscripcions creixien, la publicació guanyava premis de periodisme i les seves finances s'estabilitzaven. Però el 2015, en una reunió amb els treballadors, la direcció va anunciar que el diari tornava a tenir problemes, recorda Bellmark. Facebook havia canviat l'algoritme per determinar quins articles apareixien en les novetats dels usuaris i el trànsit i els ingressos publicitaris de The Epoch Times començaven a patir.

En resposta, el diari va assignar als redactors la feina de produir cinc notícies virals al dia, algunes amb titulars tan pedestres i vulgars com "Un os fa un salt de planxa en una piscina".

El 2016, amb les eleccions a prop, la cobertura política del diari va prendre un to partidista. Steve Klett, que va cobrir les eleccions per al diari, assegura que els seus caps encoratjaven una cobertura favorable a Trump després que fos triat com a candidat republicà. "Tenien una visió gairebé messiànica de Trump, com un líder anticomunista que acabaria amb el Partit Comunista Xinès", explica.

Tot a Facebook

Mentrestant, The Epoch Times estava desenvolupant una arma secreta: una estratègia de creixement a Facebook que permetria fer arribar el seu missatge a milions de persones.

Segons els e-mails als quals ha tingut accés el New York Times, el pla de Facebook va ser desenvolupat per Trung Vu, l’antic cap de l’edició vietnamita de The Epoch Times, coneguda com a Dai Ky Nguyen, o DKN.

Al Vietnam, l’estratègia de Trung consistia en omplir una xarxa de pàgines de Facebook amb vídeos virals i propaganda pro Trump i fer servir programari automatitzat, o robots, per generar imatges i comparticions falses, segons assegura un antic treballador de DKN. Els empleats van utilitzar comptes falsos per gestionar les pàgines, una pràctica que infringia les regles de Facebook però que Trung va dir que era necessària per protegir els empleats de la vigilància xinesa, explica l'extreballador. Trung no ha volgut comentar aquestes acusacions.

L'equip del Vietnam va rebre l'encàrrec d'ajudar Epoch Media Group –el paraigua que agrupa els principals mitjans nord-americans vinculats a Falun Gong– a crear el seu imperi a Facebook. Aquell any van aparèixer desenes de noves pàgines de Facebook, totes vinculades a The Epoch Times i els seus afiliats. Algunes eren explícitament partidistes, d'altres es posicionaven com a fonts de notícies reals i imparcials, i algunes, com una pàgina d'humor anomenada Funniest family moments, estaven completament desvinculades del món de la informació.

Un dels seus experiments més audaços és una web conservadora anomenada American daily. Actualment aquesta web té més d'un milió de seguidors a Facebook i està plena de desinformació vinculada a l'extrema dreta. Ha publicat textos antivacunes, un article que acusa falsament Bill Gates i altres elits d'estar "dirigint" la pandèmia de covid-19 i diverses acusacions sobre una "màfia jueva" que controla el món.

En un comunicat, The Epoch Times ha assegurat que no té "cap relació comercial" amb American daily.

Moltes pàgines de Facebook gestionades per The Epoch Times han seguit una trajectòria similar. Comencen publicant vídeos virals i notícies divertides que agreguen d'altres webs. Creixen ràpid. Llavors s'utilitzen per convèncer els usuaris de fer-se subscriptors de The Epoch Times i per promocionar continguts més partidistes.

The Epoch Times nega utilitzar tàctiques il·lícites per expandir les seves webs, però l'any passat li van prohibir anunciar-se a Facebook –on havia invertit més d'1,5 milions de dòlars en set mesos– després que la xarxa social revelés que les pàgines del diari havien eludit els requisits de transparència pel que feia als seus anuncis.

Aquest any Facebook ha eliminat més de 500 pàgines i comptes vinculats a Truth Media, una xarxa de pàgines anti-Xina que ha utilitzat perfils falsos per amplificar els seus missatges. The Epoch Times nega la seva involucració, però els investigadors de Facebook diuen que Truth Media "té enllaços amb una plataforma d'Epoch Media Group i NTD".

La procedència dels ingressos del diari és un misteri. Els extreballadors asseguren que els van dir que The Epoch Times estava finançat per una combinació de subscriptors, anuncis i donacions de membres de Falun Gong. El 2018, l'any més recent en què les declaracions d'impostos de l'organització estan disponibles públicament, The Epoch Times Association va rebre diverses donacions importants, però cap prou gran per pagar una publicitat multimil·lionària.