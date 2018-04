'The New York Times' i 'The New Yorker' guanyen el Pulitzer

'The New York Times' i 'The New Yorker' han estat guardonades amb el premi Pulitzer al servei públic per haver destapat el 'cas Weinstein', que ha generat una onada de reivindicacions i de condemnes per part de dones agredides sexualment arreu del món anomenada #metoo. El productor Harvey Weinstein, tal com van assenyalar els citats mitjans, va agredir sexualment a desenes de dones durant dècades a Hollywood. 'The New York Times' ha obtingut el guardó per les informacions escrites per Jodi Kantor i Megan Twohey, i 'The New Yorker', pels articles escrits per Ronan Farrow, fill de Woddy Allen.

Els premis els ha anunciat Dana Canedy , que s'ha convertit en la primera dona i persona de color en presentar aquests premis en els seus 102 anys de trajectòria.