'The mandalorian' i 'Los Simpson', les dues sèries més buscades de Disney+

En els dos primers dies de vida de Disney+ a Espanya, The mandalorian i Los Simpson es van convertir en els continguts més demandants pels usuaris locals, segons indica un informe de la consultora Geca elaborat amb dades de Parrot Analytics. Per calcular la popularitat dels títols, la consultora té en compte la seva presència a xarxes socials, les transmissions i descarregues il·legals d’episodis, les cerques a internet i les transmissions a plataformes de vídeos. Al rànquing, a més de The mandalorian, també hi destaquen dues sèries de producció pròpia de la plataforma: Star wars: The clone wars i High School Musical: El musical: La serie. També hi apareixen algunes sèries considerades clàssics de la factoria Disney, Hannah Montana i Lizzie McGuire.

L'informe de Geca no només analitza aquelles sèries més demandades després del llançament de la plataforma a Espanya, sinó també des que va estar disponible als Estats Units, on va començar a operar el 12 de novembre del 2019. En aquest sentit, l'informe destaca que ja abans de l'arribada a Espanya, The mandalorian era una de les sèries més buscades pel públic espanyol. Geca assenyala que arran de la seva estrena als Estats Units, la demanda espanyola de la sèrie era 76,4 vegades superior a la mitjana d'altres sèries. A més, un 69,46% de la demanda global de la sèrie de l'univers de La guerra de les galàxies es produeix a través de les descàrregues il·legals.