Tim Berners-Lee alerta sobre el mal ús d'internet en el 30è aniversari de la World Wide Web

Trenta anys després de la proposta per crear la World Wide Web (WWW), el seu ideòleg, Tim Berners-Lee, reconegut com el pare del protocol que va permetre l'ús i l'expansió d'internet, va demanar aquest dilluns a la nit que l'aniversari s'aprofiti per rectificar alguns errors i evitar la mala utilització de la xarxa.

"La web ha creat oportunitats donant veu a grups marginats i fent més fàcil les nostres vides, però també ha creat oportunitats per als estafadors, ha donat veu als que proclamen l'odi i ha fet més fàcil cometre tota mena de delictes", ha lamentat l'enginyer britànic en una carta oberta coincidint amb la commemoració, aquest dimarts, del naixement de la WWW.

Amb tot, Berners-Lee (Londres, 1955) s'allunya del derrotisme i considera perfectament possible que els pròxims 30 anys de la web serveixin per "canviar-ho i millorar". "Si no ens esforcem a construir una web millor avui, no diguem que ens ha fallat perquè serem nosaltres els que haurem fallat", avisa.

Berners-Lee, físic i especialista en ciències informàtiques, va crear la web quan treballava per a l'Organització Europea per la Recerca Nuclear (CERN), a la qual va quedar vinculat durant uns anys més abans de continuar la carrera als Estats Units. Fa nou anys va crear la Web Foundation, des de la qual promou l'accés a internet i als seus beneficis com un dret.

A partir de l'experiència acumulada al llarg dels anys, Berners-Lee considera que la pirateria i els atacs promoguts pels estats, així com el ciberassetjament i els comportaments delictius en línia, són algunes de la principals causes del mal funcionament de la xarxa. També es mostra preocupat per la tendència a "crear incentius perversos" amb finalitats comercials, com ara els que generen ingressos a través de la propagació de notícies falses i les estratègies per pescar clics, orientades a captar l'atenció dels usuaris amb titulars cridaners per incitar-los a visitar un enllaç.

Durant una breu trobada amb un grup de periodistes a Ginebra, on aquest dimarts el CERN commemora l'aniversari de la WWW, Berners-Lee va admetre dilluns a la nit que les preocupacions dels detractors d'internet per qüestions com el respecte de la intimitat i l'impacte de les xarxes socials en les democràcies són legítimes. En aquest sentit, va llançar una crítica directa al president dels Estats Units, Donald Trump, a qui va responsabilitzar d'haver "posat en dubte la neutralitat d'internet" per la utilització massiva de les xarxes socials, des de Rússia, per influir en el vot dels ciutadans nord-americans en les eleccions presidencials del 2016.

En matèria d'intimitat, el científic va afirmar que les dades dels usuaris "no s'han de tractar com una mercaderia, ni s'ha de permetre que es venguin, perquè constitueixen un dret de les persones". Segons la seva opinió, l'ús d'aquestes dades amb finalitats polítiques s'hauria de prohibir.