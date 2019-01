Titulars de divan amb les mesures ultres de Vox

260x366 la razon 09/01/19 la razon 09/01/19

La majoria de diaris obren aquest dimecres amb les dificultats de consumar el relleu de Susana Díaz a la Junta d'Andalusia, ja que Vox s'entesta a fer complir alguna de les seves exigències. Que són una barbaritat, esclar, però que al capdavall formen part del seu programa electoral i, per tant, ara la dreta espanyola que ha alimentat la bèstia s'adona que aquest és un monstre de gana voraç. En tot cas, si mirem el quiosc, és interessant veure com es qualifiquen aquestes exigències. Al titular de portada de 'La Razón' en parlen en termes de "vaitot de màxims al PP". A 'El Mundo' són "exigències inassumibles". I a la primera pàgina de l''Abc' ni tan sols les valoren. El diari dels escarafalls es limita avui a un asèptic "El canvi a Andalusia depèn de la llista de Vox". Tots tres diaris posen la pressió en el partit, però és una pressió amable, sense trencadissa, perquè es nota que volen aquesta formació ultradretana dins de les institucions. Comparem-ho ara amb diaris espanyols (considerats) d'esquerra. A 'El País' ho qualifiquen de "programa extremista". A 'El Periódico' diuen que les exigències són "ultres". I, amb visió catalana, l'ARA titula "agenda ultranacionalista". Aquesta divisió no és casual i demostra com, per molt que sembli que la caverna intenta moderar Vox per fer-lo passar per l'adreçador del pacte, en realitat ho fa únicament per interès polític. Recordem, per exemple, que una de les propostes és expulsar 52.000 immigrants. Aquesta no és una mesura "inassumible". Aquesta és una mesura inhumana, immoral, xenòfoba i miserable en general. Rere aquest "inassumible" hi ha un "Ja ens agradaria, ja... però no ho podem assumir".

Els somnis diuen que revelen l'inconscient. Però els titulars ho fan de manera molt més descarnada.