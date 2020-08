Tres productors de 'The Ellen DeGeneres show', acomiadats arran de la investigació per males pràctiques

La investigació per determinar si el programa d'Ellen DeGeneres té un clima de treball tòxic i racista, tal com havien denunciat alguns extreballadors, ja ha tingut les primeres conseqüències. The Ellen DeGeneres show ha decidit acomiadar tres productors de l'espai –Ed Glavin, Kevin Leman i Jonathan Norman– que formaven part de l'equip des que el magazín es va començar a emetre, l'any 2003.

Segons avança la revista Variety, una de les publicacions que va denunciar les males pràctiques del programa, la decisió va ser comunicada a l'equip aquest dilluns a través d'una videoconferència en què hi era present Ellen DeGeneres. Durant la reunió, la presentadora va demanar disculpes als més de 200 treballadors que formen part de l'equip. La publicació assegura que la còmica va admetre davant del seu equip que "no és perfecta" i va reconèixer que l'esforç perquè el programa funcioni com un rellotge va fer que alguns dels seus màxims responsables actuessin de manera poc sensible en relació a altres treballadors. En aquest acte de penediment, DeGeneres va prometre seguir els horaris acordats per fer més fàcil el procés de producció per a tothom.