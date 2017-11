Triple ofensa d''El Español' a la víctima de 'la manada'

260x366 Pedro J. Ramírez Pedro J. Ramírez

M’he mirat el vídeo unes quantes vegades i no acabo de decidir-me si el material del rostre de Pedrojota és ciment armat, titani o adamàntium. Però alguna argamassa galvanitzada ha de tenir el director d’'El Español' a la cara per afirmar, mirant a càmera, que el seu mitjà deplora el masclisme. Ho fa intentant justificar el reportatge titulat “La vida ‘normal’ de la noia violada en uns Sanfermines: universitat, viatges, amigues”, pel qual Pablo Iglesias l’ha acusat de normalitzar la cultura de la violació. Fa trampa Pedrojota quan diu que cap frase de la peça justifica el sexe no consentit. Té raó, però el problema no són les frases concretes sinó el missatge de l’article: que, mentre la noia ha refet la seva vida, els presumptes violadors les passen magres a la presó. La irresponsabilitat de l’enfocament és triple. D’una banda, suggereix que ja s’ha servit justícia –divina, diguem-ne– i, per tant, pressiona el jutge perquè sigui condescendent amb els qui coneixem amb l’espantós malnom de 'la manada'. En segon lloc, si es diu que a la noia no li ha quedat cap seqüela, s'afavoreix la tesi de la defensa, que argüeix que es tractava de sexe pactat. Això ens porta a la tercera ofensa: ¿no ha patit prou, aquesta noia, si es confirma que va ser penetrada vaginalment, analment i bucalment contra el seu desig perquè li exigim que la seva condició de víctima sigui la seva façana pública?

Però parlàvem del rebuig d’'El Español' pel masclisme. Per les xarxes han circulat aquestes últimes hores unes quantes mostres del contrari. Jo em quedo amb el reportatge: “Lydia Valentín, l’exuberant bellesa de l’olímpica de bronze”, que conté aquest passatge: “Això sí, va maquillada com una porta perquè és molt femenina i presumida i li agrada veure’s (com a totes) bonica”.

Fes pausa. Veus? Jo crec que deu ser ciment armat.