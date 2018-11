Un teatre de València suspèn una actuació de Dani Mateo arran de la pressió de l'extrema dreta

El Teatre Olympia de València ha cancel·lat dues funcions de l'espectacle 'Nunca os olvidaremos', protagonitzat per l'humorista Dani Mateo, junt amb els també còmics Raúl Cimas i José Juan Vaquero programades per al 23 i 24 de novembre. Tot i que l'empresa no ha donat detalls dels motius de la decisió i en la seva web justifica la mesura per "motius aliens al Teatre Olympia", la cancel·lació de l'espectacle es produeix després de la crida feta per formacions d'extrema dreta com España 2000 a concentrar-se davant del recinte per denunciar "l'ultratge a la bandera".

Gracias a las numerosas quejas y después de solicitar concentración frente al Teatro Olimpia de #Valencia por la actuación de #DaniMateo hemos conseguido que cancelen su actuación. El ultraje a la bandera no puede salir gratis pic.twitter.com/eq3ZDcQsh4 — España 2000 Valencia (@E2000_Valencia) 8 de novembre de 2018

La crida al boicot per part de formacions ultra arran del gag d''El intermedio' en què Dani Mateo es va mocar amb la bandera d'Espanya es produeix després que l'actuació del humorista hagi arribat fins i tot als tribunals de justícia. Alternativa Sindical de Policía, un sindicat de la Policia Nacional, ha presentat una denúncia contra l'humorista perquè considera que va incórrer en "els delictes tipificats als articles 543 i 510 del Codi Penal", segons explica l'entitat en un comunicat.