Vicent Sanchis: “Hem de renovar l’estoc de sèries per difícil que sigui”

El director de TV3, Vicent Sanchis, analitza en conversa telefònica els problemes, els reptes i les oportunitats de la programació infantil al canal Super3, l’únic del seu ram en català.

Tots els mals del Super3 venen del seu mal finançament?

També arrosseguem algun problema antic. Per exemple, com que no és un canal infantil, sinó mutant, les plataformes no ens el posen al costat dels altres canals infantils. Pot semblar una ximpleria, però no ho és gens. Hi ha tendències brutals i disruptives que afecten tots els canals infantils però que acaben tenint més incidència aquí, perquè les temàtiques de pagament estan fent apostes importants. I, com que hi van forts, tenim problemes per comprar programació, ja que ells tanquen la finestra de Catalunya.

Ha explicat al Parlament que dotarà de més pressupost el Super3 a partir del gener. Ja saben quina quantitat?

Segons el càlcul fet pels responsables del canal, fan falta entre 2 i 4 milions addicionals. Actualment estem en uns 10 milions. Intentarem estar dins d’aquesta forquilla.

Uns milions per fer què?

Bàsicament per comprar continguts externs i estimular també els propis. Tenim pel·lícules i sèries que estan molt desgastades i que hem repetit un cop i un altre. Ara hem de renovar l’estoc de sèries per difícil que sigui. La producció pròpia, d’altra banda, ens va molt bé, així que l’hem d’intentar augmentar.

I qui els posarà?

Doncs els haurem de treure d’algun altre apartat intern, perquè de fora ningú ens els donarà.

Hi ha la proposta d’aliar-se amb vostès per fer un canal infantil en una plataforma online.

Encara no s’ha fet cap moviment. Si volen ens hi posem de seguida.

Aquest és un problema de públic i llengua, però també empresarial.

L’animació a Catalunya, per exemple, ha caigut moltíssim, i no és perquè TV3 deixi de comprar. El que ens arriba a TV3 d’animació és ben escàs. Hi havia tres o quatre productores que funcionaven molt bé i han anat petant. Però és important tenir producció de dibuixos, perquè alguns els pots col·locar fora.

El Super3 tornarà a ser un canal propi, sense compartir amb el 33?

Hi ha solucions intermèdies. Per exemple, tenir el canal deslligat a les plataformes de pagament, repetint continguts per completar la graella. Però les operadores no en volen parlar. Potser si ens unim més cadenes similars i reclamem plegats ens faran més cas...