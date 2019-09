Vincular Torra amb atemptats terroristes sí que és 'apretar'

260x366 portada abc 24/9/19 portada abc 24/9/19

He repassat el discurs que va fer Quim Torra en el primer aniversari de l’1 d’Octubre quan va dir el famós “apreteu” que l’oposició –la política i la mediàtica– ha instrumentalitzat des d’aleshores i, sobretot, aquests últims dos dies. La frase va ser: “Apreteu, i feu bé d’apretar”. És un present d’indicatiu, no pas un imperatiu com es ven tothora. En aquelles dates, els CDR protagonitzaven actes de protesta per pressionar els partits al Govern, culpant-los de no saber (o voler) canalitzar el resultat del referèndum fins a la consecució d’una República. Torra, amb les seves paraules, els deia: missatge rebut. Era peixet, vaja.

La premsa de Madrid d’aquest dimarts vincula Torra amb les (obscures) detencions practicades per la Guàrdia Civil. Alguns rescaten aquelles paraules de fa un any per fer-les passar com a poc menys que l'ordre d’entrar a matar. “Els CDR de Torra apreten. Volien atacar una caserna amb explosius”, diu la portada de ‘La Razón’. A l'’Abc’ escriuen: “Torra lamenta la 'repressió' contra el terrorisme català”. Quant cotitza al mercat del discurs de l’odi parlar del “terrorisme català” donant carta de realitat al que de moment només és una acusació de la Fiscalia? Tota la premsa de Madrid assumeix el relat del ministeri públic i parla d’aquests atacs sense cap ‘presumptament’ o ‘es creu que’.



A la banda catalana, més prudència. Fins i tot la premsa unionista mantenia el respecte per la presumpció d’innocència. “La Fiscalia acusa nou independentistes de preparar atemptats” (‘La Vanguardia’) i “El fiscal diu que els arrestats planejaven atemptar després de l’1-O contra objectius ja marcats” (subtítol a ‘El Periódico’). En canvi, a Madrid ja s’ha instal·lat el relat d’un terrorisme palpable només amb fonts d’estat i uns inconcretíssims “precursors d’explosius”.