‘La Voz kids’ torna a Telecinco amb canvis en el format

Gairebé per sorpresa Telecinco estrena avui la quarta temporada de La Voz kids, un moviment que li permetrà plantar cara al nou talent de La 1, Maestros de la costura, que des de dilluns passat ocupa el buit que ha deixat Operación Triunfo. Aquest any, el programa, que busca nens d’entre 7 i 15 anys amb aptituds musicals, presenta canvis en el format. David Bisbal, que ha sigut coach de les tres edicions anteriors i de les dues primeres entregues de La Voz, puja d’estatus i es converteix en supercoach, una figura que serà decisiva per escollir els concursants que opten a la victòria en la fase final. El cantant d’Ave María compartirà protagonisme amb la resta de coaches : Rosario, Melendi i Antonio Orozco. Jesús Vázquez repeteix com a presentador i comptarà amb la col·laboració de Tania Llasera.

En la gala final el públic de plató serà l’encarregat d’escollir el guanyador, que serà recompensat amb una beca per cursar estudis musicals i l’opció, si el concursant ho vol, d’enregistrar un disc amb Universal Music, la mateixa discogràfica que porta les carreres musicals dels concursants de l’edició del 2017 d’ Operación Triunfo.