L'aplicació de la HBO ja permet descarregar continguts per veure'ls sense connexió

Una de les reclamacions dels usuaris de la HBO ja ha obtingut resposta. Des d'avui l'aplicació de la plataforma ja permet descarregar continguts per veure'ls sense connexió a internet, una funció que ja tenien altres serveis com Netflix, Amazon o Movistar+, però que a la HBO no ha estat disponible fins ara. L'aplicació, que ha distribuït noves actualitzacions per a les seves versions per als sistemes operatius iOS i Android aquest dimarts, permet descarregar fins a 25 títols a la vegada, segons explica la HBO a App Store.

Amb la funció sense connexió, els usuaris poden descarregar capítols de sèries o pel·lícules per consumir-los posteriorment des d'un dispositiu sense accés a internet, com, per exemple, durant un vol. L'aplicació de la HBO està disponible de manera gratuïta i és compatible amb els dispositius iPhone, iPad, iPod Touch i Apple TV amb sistema iOS 10.0 o posterior, mentre que en el cas d'Android varia segons el dispositiu.

Entre les sèries que ofereix la HBO a Espanya destaquen Succession, Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica; Euphoria ; El cuento de la criada, o Joc de trons.