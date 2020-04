Aquest Divendres Sant, l'ARA en PDF

Com és tradicional en el sector de la premsa, aquest Divendres Sant els quioscos estaran tancats, i els diaris no publiquen les seves edicions en paper. Però, conscients de l'excepcionalitat del moment, a l'ARA hem decidit fer un diari com si es tractés d'un dia normal, no festiu. Serà un número especial que, això sí, no s'editarà en paper i estarà disponible en versió PDF. Tal com passa cada dia de l'any, els subscriptors del diari es podran descarregar el diari a la nit. El diari de sempre, també en Divendres Sant, però només en PDF, tal com explica l'Ignasi Aragay, director adjunt de l'ARA, en aquest vídeo. I, més enllà del diari habitual, divendres podreu continuar informats al minut en l'edició digital: a l'Ara.cat hi tindreu tota la informació de la jornada, actualitzada de manera constant.

Diumenge, dossier especial natura

I aquest diumenge, tindrem un dossier especial que també està motivat pel coronavirus però que en aquest cas se centra en un efecte colateral positiu: el retorn de la natura. El confinament a casa de milions de persones, i el descens en el soroll, el trànsit i la contaminació, ha fet que molts animals hagin abandonat els seus hàbitats habituals i s'hagin aventurat a entrar a nuclis urbans. Arreu del món hi ha exemples de com diferents espècies entren a unes ciutats desertes. Tot això en un ambient de primavera que posa la natura encara més en el primer pla. Diumenge, a l'ARA, un dossier especial explicarà aquest retorn de la natura, tal i com explica la directora del diari, Esther Vera, en el següent vídeo.