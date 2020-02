Es compleixen 30 anys de l'estrena de 'Bola de drac' en català

Aquest dissabte fa 30 anys que TV3 va estrenar una sèrie d'animació que en aquell moment era desconeguda però que de seguida es va guanyar el cor de les generacions més joves del país, que tres dècades després encara la recorden amb emoció: Bola de drac. Les aventures de Son Goku i companyia es van convertir en tot un fenomen que segueix vigent 30 anys després d'aquell 15 de febrer del 1990, com ho demostra el fet que, coincidint amb aquest aniversari, Twitter s'ha omplert de piulades nostàlgiques, entre les quals la del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que tenia set anys el dia que es va emetre el primer capítol de la sèrie. " Tots hem cantat « L'aventura comença ara, anem-la a buscar, anem, anem», i hem fet el kamehameha a l’hora del pati", ha assegurat Aragonès.

🙈 30 anys ja! Visca la generació de #BoladeDrac! Tots hem cantat ‘L'aventura comença ara, anem-la a buscar, anem, anem’...i hem fet el kamehameha a l’hora del pati! 🐉 https://t.co/4Wzp2Q7xro — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) February 15, 2020

Com ell, són molts els usuaris de Twitter que tenen bons records d'una sèrie que els va marcar durant la infància:

Avui fa 30 anys que TV3 va estrenar Bola de Drac i vam començar l'aventura amb en Goku i la Bulma, vam saber què eren les càpsules Hoi-poi, ens vam enfilar al núvol Kinton i vam provar de fer un Kamehameha al pati de l'escola. pic.twitter.com/TG0fQ4bF9c — Toni de la Torre (@tonidelatorre) February 15, 2020

❤Jo també sóc de la generació Bola de Drac!

"L'aventura comença,

anem-la a buscar, anem, anem, anem, anem! "🐲⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ https://t.co/SNn88JSCkO — Raquel Sans Guerra (@raquelsans) February 14, 2020

No sóc nostàlgic, però acabe de rejovenir 30 anys i em trobo al menjador de casa m'auela, bocata en mà, mirant la tele. "Anem-la a buscar, la Bola de drac,..." (via @CapitanUrias) pic.twitter.com/95l3iM9WJf — Enric Albero (@EnricAlbero) February 15, 2020

Un planeta en flames i un títol que deia “Dragon Ball”, i tot seguit un nen amb els cabells de punta amb somriure entremaliat. La lletra de la cançó deia molt efusivament: “Anem-la a buscar, la bola de drac! Envoltada en un misteri és un gran secret!” I tan que era un misteri! pic.twitter.com/KpgHTIhLEL — Capitán Urías (@CapitanUrias) February 14, 2020

30 any de l'estrena a @tv3cat i infinitat de records. Ara, miro Bola de Drac amb el meu fill Guerau i segueixo xalant com el primer dia, sobretot amb la primera temporada! #BoladeDrac pic.twitter.com/iTStlVHn8g — Mònica Sales 🎗 (@mncsls) February 15, 2020

Avui fa 30 anys que es va emetre el primer episodi de "Bola de drac" en català. Una sèrie que va molt més enllà dels cops de puny i els Kame-hame. Una sèrie de culte per molts de nosaltres. pic.twitter.com/fDzOagt6ej — Andreu Monrós (@AndreuMonros) February 15, 2020

TV3 també s'ha sumat a la commemoració de l'efemèride recordant algunes anècdotes dels inicis de la sèrie, com ara que en un primer moment només se n'havien comprat 26 capítols o que un nen va trucar a TV3 demanant desesperadament que se n'emetessin més episodis, perquè volia saber com continuava la història. Els seus desitjos es van fer realitat, i TV3 va emetre no només els 153 capítols de Bola de drac sinó també totes les seves seqüeles: Bola de drac Z i Bola de drac GT.

La història secreta de l’arribada de ‘Bola de Drac’ als quioscos

L'univers creat per Akira Toriyama va desaparèixer de la televisió pública catalana el setembre del 2001, però una dècada més tard hi va tornar, al ja desaparegut canal 3XL, amb una reemissió de les tres sèries antigues i l'estrena de la més recent, Bola de drac Z Kai. En aquest retorn, va ser clau la pressió dels fans de la sèrie, que durant anys van demanar a TV3, per totes les vies possibles, que tornés a programar la sèrie.

Després d'aquesta reaparició, l'univers de Bola de drac va estar present a la graella del canal Super3 fins al 5 d'agost de l'any passat. Des de llavors, TV3 ja no en té els drets, i l'ha deixat d'emetre. Amb motiu del 30è aniversari de l'estrena, però, la web Boladedrac.cat ha posat en marxa una campanya per reclamar a la televisió pública que recuperi la sèrie, i molts fans s'hi han sumat fent arribar les seves peticions en forma de vídeo.

Més enllà de la nostàlgia, els seguidors de Bola de drac tenen un motiu de pes per reclamar que la saga torni a TV3: l'última sèrie, Bola de drac súper, estrenada l'estiu del 2015, no s'ha pogut veure mai en català.