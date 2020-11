El govern britànic vol que Netflix avisi que 'The Crown' és ficció

L'aparició de la princesa Diana a la quarta temporada de The Crown ha obert la caixa dels trons. El govern britànic ha mostrat la seva preocupació per la trama d'aquesta entrega i el secretaria de Cultura, Oliver Dowden, ha assegurat que demanarà a Netflix que afegeixi un avís a l'inici de la sèrie que deixi clar que es tracta d'una obra de ficció. Dowden explicava al Mail on Sunday que li preocupa que els espectadors més joves que no van viure l'època que retrata la temporada "confonguin ficció amb realitat".

"És un treball de ficció preciós, així que, com amb altres produccions de televisió, Netflix hauria d'especificar-ho molt clarament... Sense aquest advertiment em preocupa que una generació d'espectadors que no van viure els esdeveniments que apareixen a la sèrie confonguin ficció amb fets". En aquesta temporada de The Crown, Netflix sí que ha afegit uns advertiments que fan referència a les escenes que mostren el trastorn alimentari que patia la princesa Diana.

La quarta temporada de The Crown se centra en els anys del govern de Margaret Thatcher i, sobretot, en els inicis del matrimoni entre el príncep Carles i la princesa Diana. La sèrie deixa clar els problemes que van tenir des d'un principi, derivats en bona part de la relació extramatrimonial que Carles mantenia amb Camilla Parker-Bowles, la seva dona actual. Sobre la representació que la sèrie fa del príncep Carles, interpretat per Josh O'Connor, Peter Morgan, creador de The Crown, ha assegurat al New York Times que és "un personatge que rep de l'espectador simpatia i crítica a parts iguals".