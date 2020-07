'Buga Buga', la nova sèrie que prepara TV3 per a la tardor

TV3 prepara una nova sèrie per a aquesta tardor. Es tracta de Buga Buga, un dels cinc projectes seleccionats l'any passat en la segona convocatòria de formats innovadors per al canal 33. De moment la cadena no ha confirmat si la ficció s'emetrà pel canal cultural (per al qual estava pensada inicialment) o bé a TV3, tal com ja ha passat amb altres programes sorgits de la crida del 33, com ara Per què volen els avions ? o Coolhunters.

Buga Buga, que es va començar a rodar aquest dilluns, està formada per sis capítols de 20 minuts, amb històries independents però que tenen en comú el fet que totes transcorren en una bugaderia. Alba Simón i Ana Millán són les creadores del projecte, produït per Aguacate & Calabaza Films. Simón i Millán també dirigeixen la sèrie i n'han escrit els guions juntament amb Eric Moral. El repartiment, que canvia en cada episodi, el formen Kathy Sey, Roser Tapias, Javier Beltrán, Aitor Valadés, Carlos Cruces, Emma Arquillué, Pablo Macho, Fermí Reixach, Eli Iranzo, Vicenta Ndongo, Roger Batalla, Laura Aubert, Txell Aixendri, Núria Deulofeu i Pere Arquillué.

Segons explica TV3, els capítols de Buga Buga són " petits curtmetratges independents que alternen comèdia, drama i gènere romàntic", però tots estan situats "en diverses bugaderies de Barcelona i les seves rodalies". Les històries que hi transcorren tracten temes com l'amor, el sexe, els secrets, l'assetjament, la soledat o les ruptures, i van des d'una parella en crisi que espera un nadó, i que decideix reviure el dia que es van conèixer per intentar reconduir la seva relació, fins a un adolescent que planta cara als seus amics per evitar que facin bullying a un altre noi. També s'explicarà el cas d'una noia que rep una videotrucada de la seva parella, que viu a l'estranger; el d'un home gran que renta la roba de la seva dona morta; el d'uns amants que discuteixen si la seva relació clandestina s'ha d'acabar, i el d'un grup d'amigues que es confessen mentre celebren l'aniversari d'una d'elles.

Mitjançant totes aquestes trames, Buga Buga vol mostrar una cara diferent de Barcelona, "allunyar-se de la ciutat postal" i posar el focus en els problemes personals, els conflictes i la quotidianitat de la gent que hi viu, " a través d’uns personatges que podríem ser nosaltres mateixos o algú que coneixem", diu la cadena.

Reactivar la ficció



Ara mateix Buga Buga és l’únic projecte de ficció que està produint TV3. La cadena també podrà emetre a partir del setembre Merlí: Sapere aude, que es va estrenar a finals de l’any passat a Movistar+, però al calaix de sèries no hi queda res més. La previsió era poder oferir també, durant la tardor, Àlex, una proposta de Piti Español dirigida per Eduard Cortés, però la falta de pressupost va obligar a ajornar-ne la producció i, per tant, si finalment s’acaba estrenant durant la pròxima temporada, haurà de ser més endavant. Sobre la possible renovació de Les de l’hoquei (l’única de les sèries que TV3 ha emès durant el curs 2019-2020 que podria continuar) de moment no hi ha cap novetat. De fet, fins i tot la telenovel·la de sobretaula Com si fos ahir està en pausa: va deixar d’emetre’s al març, amb l’esclat de la pandèmia de covid-19, i les dificultats econòmiques de la cadena han obligat a ajornar-ne el retorn fins al novembre (tot i que es podria avançar si arriben nous ingressos).

TV3, a punt de quedar-se sense sèries pròpies de ‘prime time’

En aquest context, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va incloure quatre sèries entre els 34 nous projectes que té intenció de finançar amb els sis milions d’euros extres que ha aportat la conselleria de Cultura. De moment, però, els contractes corresponents no s’han signat i, per tant, l’arribada d’aquestes sèries a la pantalla se situa a llarg termini.